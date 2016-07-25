По дорогам Приморья вскоре можно будет проехать только на танке

Бюджеты регионов в первой половине 2016-го, как и год назад, закрыты с профицитом. По обнародованным данным Минфина, при доходах на 1 июля в 4,62 трлн руб. расходы составили 4,34 трлн, профицит — 276 млрд руб. В середине 2015-го этот показатель был несколько больше — 364 млрд руб. Впрочем, как и год назад, к концу декабря этот видимый избыток денег исчезнет: большая часть расходов территорий приходится на второе полугодие. 2015-й субъекты в итоге завершили с дефицитом в 171 млрд руб., в этом году Минфин ждет, что доходы отстанут от расходов на 248 млрд руб. В сравнении с 2015 годом, когда расходы из-за кризиса были сильно "зажаты", сейчас субъекты позволяют себе тратить чуть больше: доходы по итогам первого полугодия в сравнении с таким же периодом выросли на 2,7%, расходы при этом — на 5,1%.