По дорогам Приморья вскоре можно будет проехать только на танке

Урезание расходов федерального бюджета на 2017 год сократит и объемы трансфертов регионам, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Минфин. В целом помощь центра субъектам будет сокращена на 15,5%, снизятся в том числе дотации на реализацию майских "зарплатных" указов президента и на дорожное строительство.
Это "затягивание поясов" приведет к тому, что, как и федеральный, региональные бюджеты в 2017 году будут также фактически заморожены по доходам и расходам, пишет «Ъ».
Бюджеты регионов в первой половине 2016-го, как и год назад, закрыты с профицитом. По обнародованным данным Минфина, при доходах на 1 июля в 4,62 трлн руб. расходы составили 4,34 трлн, профицит — 276 млрд руб. В середине 2015-го этот показатель был несколько больше — 364 млрд руб. Впрочем, как и год назад, к концу декабря этот видимый избыток денег исчезнет: большая часть расходов территорий приходится на второе полугодие. 2015-й субъекты в итоге завершили с дефицитом в 171 млрд руб., в этом году Минфин ждет, что доходы отстанут от расходов на 248 млрд руб. В сравнении с 2015 годом, когда расходы из-за кризиса были сильно "зажаты", сейчас субъекты позволяют себе тратить чуть больше: доходы по итогам первого полугодия в сравнении с таким же периодом выросли на 2,7%, расходы при этом — на 5,1%.
Наибольший интерес представляют цифры бюджета уже на 2017 год, который сейчас в обстановке повышенной секретности готовит правительство. Как следует из презентации Минфина, сделанной в пятницу на бюджетном совещании в Казани, доходы региональных бюджетов в 2017 году составят 9,661 трлн руб., расходы — 9,851 трлн руб., дефицит — 190 млрд руб. Эти данные означают, что поступления и траты регионов следующего года замораживаются на уровне нынешнего. По доходам прибавка составит всего 1,1%, по расходам — 0,5%. С учетом ожидаемой в следующем году пятипроцентной инфляции речь идет о фактическом сокращении показателей.
Что касается трансфертов, составляющих примерно шестую часть доходов регионов, то они в 2017 году сократятся не только в реальном, но и в номинальном выражении. "Федеральный бюджет в текущем году существует с уже заблокированными лимитами на 10%, и для формирования бюджета 2017 года будет еще зарезервировано минус 5% — таким образом, все расходы федерального бюджета будут ниже уровня 2016 года",— сказала на совещании директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина. По ее словам, это не может не отразиться на помощи регионам. "Все межбюджетные трансферты на 2017 год сокращаются на 15,5%, в первую очередь это касается субсидий",— сообщила представитель Минфина. Трансферты на дорожное строительство от нынешнего уровня сокращаются почти вдвое.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.