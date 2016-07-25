Reuters выяснило, кто станет новым главным экономистом Всемирного банка

Новым главным экономистом Всемирного банка, как ожидается, станет профессор экономики Нью-Йоркского университета Пол Ромер. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на агентство Reuters, которое, в свою очередь, ссылается на два источника, знакомых с решением банка.
Ромер придет на смену нынешнему главному экономисту организации — 64-летнему Каушику Басу, который планирует уйти на пенсию. Срок его полномочий истекает 31 июля.
Полу Ромеру 60 лет. Он является сторонником теории эндогенного роста, согласно которой важными факторами экономического роста считаются знания, инновации и инвестиции в человеческий капитал. Ромер способствовал ее развитию в 1980-е и 1990-е годы. Теория подразумевает, что в долгосрочной перспективе темпы роста экономики могут быть увеличены благодаря таким мерам, как поддержка образования, субсидии на научные исследования и разработки, повышение стимулов для внедрения инноваций.
Представитель Всемирного банка сведения о назначении комментировать отказался. Получить комментарий Ромера, который является сыном бывшего губернатора Колорадо, агентству не удалось.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.