Reuters выяснило, кто станет новым главным экономистом Всемирного банка

Полу Ромеру 60 лет. Он является сторонником теории эндогенного роста, согласно которой важными факторами экономического роста считаются знания, инновации и инвестиции в человеческий капитал. Ромер способствовал ее развитию в 1980-е и 1990-е годы. Теория подразумевает, что в долгосрочной перспективе темпы роста экономики могут быть увеличены благодаря таким мерам, как поддержка образования, субсидии на научные исследования и разработки, повышение стимулов для внедрения инноваций.