Рубль может продолжить падение

Четыре дня подряд рубль активно слабела против американской валюты. В тоже время нефть остается под давлением, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Последнее время корреляция рубля и нефти сильно сократилась, однако это вовсе не означает, что курс российской валюты теперь вовсе не зависит от динамики цен на черное золото. В данный момент цены на нефть марки Brent и цены в паре доллар/рубль находятся в непосредственной близости от своих ключевых уровней. Ключевых, с точки зрения краткосрочных перспектив.
Если сегодня торговый день, а, соответственно, и торговая неделя завершится ниже 45.90 доллара за баррель Brent, технически мы получаем сигнал падения на следующей неделе до 43.30 доллара за баррель и роста курса доллар/рубль до 66.90. На следующей неделе, особенно со среды, перспективы рубля выглядят менее оптимистично, поскольку поддержка со стороны налогового периода будет устранена.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.