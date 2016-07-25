Рубль может продолжить падение

Если сегодня торговый день, а, соответственно, и торговая неделя завершится ниже 45.90 доллара за баррель Brent, технически мы получаем сигнал падения на следующей неделе до 43.30 доллара за баррель и роста курса доллар/рубль до 66.90. На следующей неделе, особенно со среды, перспективы рубля выглядят менее оптимистично, поскольку поддержка со стороны налогового периода будет устранена.