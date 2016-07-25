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Рубль может продолжить падение

25 июля 2016, 10:15
Что ожидать от валютного рынка на этой неделе
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В России

Четыре дня подряд рубль активно слабела против американской валюты. В тоже время нефть остается под давлением, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Последнее время корреляция рубля и нефти сильно сократилась, однако это вовсе не означает, что курс российской валюты теперь вовсе не зависит от динамики цен на черное золото. В данный момент цены на нефть марки Brent и цены в паре доллар/рубль находятся в непосредственной близости от своих ключевых уровней. Ключевых, с точки зрения краткосрочных перспектив.

Если сегодня торговый день, а, соответственно, и торговая неделя завершится ниже 45.90 доллара за баррель Brent, технически мы получаем сигнал падения на следующей неделе до 43.30 доллара за баррель и роста курса доллар/рубль до 66.90. На следующей неделе, особенно со среды, перспективы рубля выглядят менее оптимистично, поскольку поддержка со стороны налогового периода будет устранена.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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