Садоводов и огородников в Приморье заставят платить налоги

— Чтобы люди услышали, поверили, не пугались получать статус ИП, надо очень корректно им всё разъяснять, — сказала «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС, член Экспертного совета при правительстве РФ Любовь Храпылина. — Скорее всего, такая формулировка (о налоговых льготах) сильно насторожит людей, которые что-то производят в домашних хозяйствах, фермеров. Если им не будут объяснять, что для них это означает, они убегут в еще большую тень. Надо научиться разговаривать с людьми, объяснять, если надо, по 100, по 200 раз.