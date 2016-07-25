Участники ВЭФа получат безвизовый въезд в Россию на неделю

Больше всего подано заявок из Приморского края — 37 проектов. На втором месте — Республика Саха (Якутия), от предпринимателей которой поступили 22 заявки, третье место занимает Хабаровский край с 21 заявкой. Если говорить по сегментам, то больше всего заявок было подано в сфере транспорта и логистики (16 инвестпроектов), сельского хозяйства (14 инвестпроектов), туризма (13 инвестпроектов). По объему заявленных инвестиций лидируют проекты в металлургии (10 заявок на сумму свыше 654 млрд рублей), топливной промышленности (4 заявки на 493 млрд рублей), в сфере транспорта и логистики (16 заявок на 223 млрд рублей). Подобный наплыв заявок говорит о том, что российские предприниматели и компании рассчитывают не только на финансовую поддержку с российской стороны, но и из-за рубежа. Участники, прошедшие отбор, получат возможность представить свой проект целевой группе инвесторов.