В Хабаровске состоялся первый на Дальнем Востоке медиа хакатон "Life’s economy&Big data"

Владивостокская команда «Mayak.red» разработала приложение, которое делает для пользователя краткую выжимку основных новостей в мире. Проект заточен под потребности людей, которые нуждаются в осведомленности, но обладают маленьким временным ресурсом. Сборная команда трех городов – Хабаровска, Владивостока и Магадана «3city» продемонстрировала проект информационного портала «Test-It!» - площадки для общения и совместной работы людей, которые хотят тестировать новые продукты, и компаний, которые нуждаются в тест-драйвах своих услуг или продукции, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.