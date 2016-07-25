Водительское удостоверение и паспорт приморцы смогут получить в МФЦ

В многофункциональных центрах Приморского края до конца года появится около 30 новых услуг для населения. Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте информатизации и телекоммуникаций края, сегодня в приморских МФЦ жители края могут подать все необходимые бумаги на получение паспорта и загранпаспорта, но готовые документы все равно нужно забирать в отделении УМВД России по Приморскому краю.