Водительское удостоверение и паспорт приморцы смогут получить в МФЦ

В многофункциональных центрах Приморского края до конца года появится около 30 новых услуг для населения. Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте информатизации и телекоммуникаций края, сегодня в приморских МФЦ жители края могут подать все необходимые бумаги на получение паспорта и загранпаспорта, но готовые документы все равно нужно забирать в отделении УМВД России по Приморскому краю.
«Мы решили сделать процесс получения этих услуг более удобным и менее затратным по времени. Уже в ноябре приморцы смогут получить паспорт в том же многофункциональном центре, где подавали заявление», – пояснили в ведомстве.
Специалисты также анонсировали, что в первом квартале 2017 года в МФЦ, расположенных на территории административных центров, жители края смогут оформить биометрический загранпаспорт нового образца. До этого времени через приморские многофункциональные центры можно получить только стандартный пятилетний паспорт.
Еще одной популярной услугой центров и их подразделений, по мнению экспертов, станет выдача и замена водительских удостоверений.
«Эта услуга станет особенно полезна для жителей небольших населенных пунктов – поселков и деревень. Раньше за получением водительского удостоверения требовалось ехать в административный центр, преодолевая порой несколько десятков километров, а уже в ноябре получить документ можно будет в ближайшем к населенному пункту МФЦ», – сообщили в департаменте.
Отметим, на территории края действуют 37 многофункциональных центров, в которых можно получить 212 государственных услуг. Ежедневно в приморских МФЦ обсуживают около 5 тысяч посетителей. За первые шесть месяцев 2016 года в центры обратились более 600 тысяч приморцев, почти 90% из них довольны качеством обслуживания.
Напомним, расширение списка услуг МФЦ – поручение Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. По мнению главы региона, важно, что с развитием портала госуслуг и открытием сети МФЦ жители региона могут не тратить время на хождение по различным инстанциям.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.