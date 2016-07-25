Жителей сразу трех городов Приморья накормят суши в августе

С 4 по 11 августа в Приморье вновь пройдет неделя японской кухни. Попробовать традиционные блюда префектуры Тоттори можно будет в 16 ресторанах трех городов края.
Впервые ресторанный проект «Попробуй Тоттори на вкус» состоялся во время недели японской префектуры в Приморье в марте этого года, посвященной 25-летию дружеских связей двух регионов.
Во втором проекте примут участие вдвое больше компаний из трех городов Приморья, для любителей изысканных блюд восточной кухни это означает расширение географии выбора и разнообразие в меню ресторанов-участников.
По словам организаторов, попробовать традиционные японские блюда по-приморски жители края смогут в 16 ресторанах и кафе Владивостока, Уссурийска и Находки.
В течение недели лучшие повара будут демонстрировать результаты своих экспериментов с различными тотторийскими продуктами: лапшой «удон», «соба», «рамэн», мукой для «тэмпура», бульоном «даси», грибами «сиитакэ», карри, соусом «окономияки», японским рисом и лакедрой.
Напомним, в начале марта подобный проект прошел во Владивостоке. Тогда бесплатно отведать суши удалось не всем желающим.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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