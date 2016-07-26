38 пляжей в Приморье признаны безопасными для отдыха

Пляж должен быть оборудован мусорными контейнерами, туалетами, кабинками для переодевания. Но это не все. Каждый пляж, который собирается работать весь летний сезон, должен быть укомплектован средствами спасения и первой помощи. Проверяющие, в частности, оценивали наличие спасательных постов и подготовленных спасателей, техническое состояние мостков, трапов, используемых для схода в воду, вышек и других сооружений, детских купален, наличие акта обследования дна пляжа в границах заплыва и обозначение границ заплыва в местах купания. На территории пляжа, в границах заплыва отдыхающих не должен присутствовать прокат маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью купающихся.