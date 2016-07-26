Бизнес-гороскоп: У Раков деньги будут в обеих клешнях

ДЕВА. На этой неделе есть возможность улучшить ваше материальное положение. Однако в понедельник и пятницу проявите осторожность, чтобы не потратить слишком много на развлечения. Во вторник даже неофициальные встречи могут принести положительный результат. В среду не отказывайте себе в удовольствиях и не экономьте на подарках для близких людей.