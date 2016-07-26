Более четырех тысяч тонн гребешка, трепанга и морских ежей выращено на "морских огородах" Приморья

Сегодня в Приморье действует 52 предприятия аквакультуры. По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, с начала года на предприятиях аквакультуры в Приморье выращено 4 209 тонн продукции. Это соотносится не только с деловыми интересами производителей, но и с госпрограммой «Охрана окружающей среды Приморского края», действующей с 2013 по 2020 годы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".