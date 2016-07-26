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Более четырех тысяч тонн гребешка, трепанга и морских ежей выращено на "морских огородах" Приморья

26 июля 2016, 10:35
Сегодня в Приморье действует 52 предприятия аквакультуры

Сегодня в Приморье действует 52 предприятия аквакультуры. По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, с начала года на предприятиях аквакультуры в Приморье выращено 4 209 тонн продукции. Это соотносится не только с деловыми интересами производителей, но и с госпрограммой «Охрана окружающей среды Приморского края», действующей с 2013 по 2020 годы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«На предприятиях выращивают гребешок приморский, трепанг дальневосточный, ламинарию японскую, устрицу гигантскую, мидию тихоокеанскую, а также морских ежей», - отметил и.о. директора ведомства Сергей НАСТАВШЕВ.

Напомним, в настоящее время в Приморском крае действуют 52 рыбоводных хозяйства, которым предоставлено в пользование 107 рыбоводных участков общей площадью 20 тысяч гектаров.

Отметим, в 2016 году приморским предприятиям аквакультуры в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса предоставлены субсидии в размере 19,8 миллиона рублей. Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники.

По словам вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, поддержку по программе получат прежде всего те предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по исполнению целевых показателей госпрограммы и наполнять продовольственный рынок Приморского края качественными и доступными морепродуктами.

На фото: На предприятиях марикультура Приморья выращивают гребешок приморский, трепанг дальневосточный, ламинарию японскую, устрицу гигантскую, мидию тихоокеанскую, а также морских ежей.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Экология ПЛЮС#Приморье#Бизнес
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