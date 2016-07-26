Бывшего главу ТМК Виктора Гребнева обвиняют в преднамеренном банкротстве компании

Досье «Золотого Рога»: ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» - одна из самых крупных мостостроительных компаний на Дальнем Востоке. ТМК являлось субподрядчиком строительства космодрома «Восточный». В 2015 году доведенные до отчаяния рабочие прямо со стройплощадки космодрома в Амурской области по видеомосту в ходе прямой линии с президентом РФ обратились за помощью к президенту ПУТИНУ. Определением Арбитражного суда Приморского края в отношении ЗАО «ТМК» была введена процедура банкротства - наблюдение. В феврале суд признал Виктора Гребнева банкротом.