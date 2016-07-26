Дары моря полезны, но коварны

- При этом аллергическая реакция на морепродукты может развиться как непосредственно после их потребления, так и спустя несколько суток. И не обязательно после однократного их приема. Иногда может произойти несколько встреч с аллергеном, прежде чем начнется ответная реакция. Время это у каждого индивидуально: у кого­то - несколько дней, у кого­то - месяц, у кого­то - год, - предупреждает Наталья Григорьева. - В острый период следует исключить контакт с аллергеном. А когда состояние стабилизируется, обратиться к врачу­аллергологу, чтобы выяснить: имеет место истинная аллергическая реакция или это проявилось на фоне перекрестных реакций между пищевыми, бытовыми и эпидермальными аллергенами. Так, если у человека имеется аллергия на клещей домашней пыли, тараканов, дафний, может возникнуть аллергическая реакция и при употреблении в пищу крабов, устриц, креветок и других морепродуктов. Для этого мы проводим тестирование с помощью кожных проб.