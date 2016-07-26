Хасанской центральной районной больнице - 30 лет

- Общая картина такова, что мы три года подряд только прирастаем кадрами. С оттоком специалистов в нашей больнице покончено. Произошла замена практически всех руководителей структурных подразделений. Укомплектованность физическими лицами возросла на 6%, упала нагрузка на врача за счет снижения коэффициента совместительства с 1,8 до 1,6. К тому же наш коллектив сильно помолодел: средний возраст докторов с 52 лет снизился до 45. При этом средняя заработная плата врачей выше среднекраевого показателя и больше, чем во многих больницах первого уровня в Приморском крае, - рассказал Евгений Махиня. - Основная масса вновь прибывающих врачей - специалисты из других регионов страны, и мы впервые за долгие годы стали выбирать из лучших, отходя от практики «латания дыр». Конечно, на среднесрочную перспективу проблема кадрового обеспечения остается, и ее решение будет в приоритете. А на долгосрочную перспективу у нас создан кадровый задел - в ТГМУ сейчас проходят целевую подготовку 10 студентов, в этом году мы добавим еще четырех.