Кадастровая стоимость земли требует объективности

Соответственно, и ошибки приняли массовый характер, когда, к примеру, один из двух соседних аналогичных участков земли оценивался в 5 млн рублей, а другой – в 3 млн. Что касается коррекции ошибочной оценки, то она не носит массового характера и решается либо через суд, либо через комиссию по спорам. Так, с начала этого года комиссия рассмотрела 70 заявлений правообладателей. Около 30% обратившихся было отказано в рассмотрении вопроса по причине слабой обоснованности пересмотра кадастровой стоимости. Переоценка кадастровой стоимости по рассмотренным комиссией объектам в среднем дала ее снижение на 31%, или свыше 400 млн рублей.