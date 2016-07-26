Кадастровая стоимость земли требует объективности

Качество работы оценщиков напрямую зависит от ограниченности и качества исходных данных
Результаты оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков, выполненной в Приморье оценщиками из других регионов, вызывают у населения и предпринимателей недоумение и попытки добиться объективной стоимости. В этой ситуации особенно важно, чтобы закон действовал сурово, но справедливо, поскольку именно кадастровая стоимость объектов сегодня положена в основу расчетов налогов на недвижимое имущество, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ сообщил, что уже есть решение правительства РФ о передаче полномочий оценки кадастровой стоимости субъекту РФ. «Этим будет заниматься специальный орган, созданный в Приморском крае. Будем переоценивать и смотреть», – уточнил Василий Усольцев.
Первый вице-губернатор обращает внимание, что объективная оценка кадастровой стоимости земли важна не только для собственников, но и для арендаторов. Так, в Находке завод химудобрений, еще не начав работать, оказался должен выплатить арендных платежей на сумму около 200 млн рублей. С другой стороны, в Анучинском районе арендаторам сдавали земли за бесценок, и поэтому местный бюджет нес необоснованные потери. Есть такого рода казусы и во Владивостоке.
«Мы понимаем глав муниципалитетов, когда они активно работают в этом направлении, потому что это один из немногих источников пополнения бюджета. И, конечно, получать от арендаторов максимальные платежи - объяснимо, но это имеет свои пределы и возможности», - говорит Василий Усольцев.
В ходе круглого стола «Эффективное управление имуществом: оспаривание кадастровой стоимости» председатель ПРО «РОО» Елена ОЛЕННИКОВА высказала мнение, что у оценщиков объем работ, связанных с кадастровой оценкой, и впредь будет существенным. А для повышения объективности их работы, в качестве одной из мер, необходимо выполнить ценовое зонирование территории края (в некоторых субъектах РФ такая работа уже проделана). Опять же, кадастровым оценщикам надо сверять свою работу с работой оценщиков на рынке недвижимости края, которые имеют хороший двадцатилетний опыт в этой сфере деятельности.
- На территории края кадастровая оценка земель различных категорий происходит регулярно, -отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю Наталья СОПОВА. - Наше управление, во-первых, выступало заказчиком работ по проведению кадастровой оценки. И до 2013 года оценки, которые были проведены на территории края, были организованы нами через работу с оценщиками. Во-вторых, в соответствии с законодательством именно при Управлении Росреестра создан такой орган, как комиссия по рассмотрению споров.
Государственная кадастровая оценка должна проводиться не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет.
«Наш департамент с 2015 года был вовлечен в процесс новой государственной кадастровой оценки, учитывая сроки, установленные законом, - говорит и.о. начальника отдела по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Татьяна ПАШАЕВА. – Совместно с Управлением Росреестра был сформирован перечень объектов, подлежащих оценке. В процессе работы больше всего вопросов возникало по землям населенных пунктов. И в этом мы тесно взаимодействовали с органами местного самоуправления и непосредственно с исполнителем работ – БТИ г. Москвы. В итоге были утверждены результаты кадастровой оценки, которые опубликованы, и их можно посмотреть на странице департамента на сайте краевой администрации».
Сейчас в крае выполняются три очередных госконтракта по кадастровой оценке – по землям водного фонда, промышленности и социального назначения и по землям особо охраняемых территорий и объектов. Результаты оценки по объектам водного фонда можно найти на сайте. По остальным – сделаны отчеты и идет общественное обсуждение. Сдача этих работ по кадастровой оценке и утверждение результатов по ним намечены на ноябрь.
Заместитель директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» Ирина ДМИТРИЕНКО отмечает, что проблема очень остра и для края. По ее мнению, об этом можно судить по множеству обращений, по тому, как загружена работой комиссия по спорам. И есть надежда, что изменения в законодательстве приведут к более объективной оценке кадастровой стоимости.
Директор ООО «Дальневосточное консалтинговое агентство» Елена СОРОКОЖЕРДЕВА отмечает, что качество работы оценщиков над кадастровой оценкой объектов напрямую зависит от ограниченности и качества исходных данных, которые им предоставляются. «И они сделали только то, что смогли сделать», - говорит эксперт.
По ее мнению, есть существенные разночтения, когда требуется оценка земельного участка по виду разрешенного использования, а делается – по фактическому. Поэтому индивидуальная оценка объекта может значительно отличаться от кадастровой оценки объекта и служить предметом спора.
«Конечным итогом является то, что плательщики начинают исчислять земельный налог по той кадастровой стоимости, которая установлена, и в этот период они начинают понимать, что нарушаются их права, что налоги по земле возросли в 2-3-5 раз, и вынуждены обращаться в Арбитражный суд Приморского края», - добавляет начальник правового отдела УФНС по Приморскому краю Ирина ЛЯЛЯКИНА.
Представитель налоговой отметила, что сегодня законодатели с учетом продолжающихся споров рассматривают новации, которые позволят урегулировать вопросы уплаты налогов за землю в спорный период 2015-2016 гг.
Адвокат Владимир ИГНАТЬЕВ, говоря о судебной практике, отметил, что обратившийся в суд по поводу завышенной кадастровой стоимости имеет хорошие перспективы положительного решения своего вопроса.
«Если сформирован правильный пакет документов, соблюден судебный порядок, то основания для пересмотра кадастровой стоимости очень существенны. Отказы в основном формальны, когда сторона недостаточно подготовлена к судебному заседанию. И прежде, чем идти в суд, надо видеть основания для обращения. Иногда достаточно получить консультацию оценщика, чтобы определить целесообразность оспаривать оценку», - утверждает адвокат.
В рамках круглого стола было озвучено, что в ходе торгов по оценке приморских земель контракты выигрывали компании из других регионов страны. Местные оценщики не могли составить конкуренции на «своем поле». Переход кадастровой оценки бюджетной местной структуре передаст эту работу специалистам, которые лучше знают региональные особенности и рынок, который неизбежно оказывает влияние на объективность оценки.
Хотя законом изначально определена ответственность оценщиков за качество выполняемых работ и есть масса претензий по необъективной кадастровой оценке земель, никто из оценщиков пока не был привлечен к ответственности за свои ошибки, и оценщиками пока не восполняются убытки и судебные издержки истцов, отстаивающих иную оценку своих объектов.
Метод поточной массовой оценки земли не может быть объективен, поскольку примитивен. Он оперирует значительно меньшим «спектром» факторов, чем индивидуальная оценка объекта, которая более объективна и востребована рынком земли. Массовая оценка производится зачастую «вслепую», потому что объем работ просто огромен. Так, при оценке земель населенных пунктов края, выполненной к 1 февраля 2015 года, было оценено 470 тыс. земельных участков.
Соответственно, и ошибки приняли массовый характер, когда, к примеру, один из двух соседних аналогичных участков земли оценивался в 5 млн рублей, а другой – в 3 млн. Что касается коррекции ошибочной оценки, то она не носит массового характера и решается либо через суд, либо через комиссию по спорам. Так, с начала этого года комиссия рассмотрела 70 заявлений правообладателей. Около 30% обратившихся было отказано в рассмотрении вопроса по причине слабой обоснованности пересмотра кадастровой стоимости. Переоценка кадастровой стоимости по рассмотренным комиссией объектам в среднем дала ее снижение на 31%, или свыше 400 млн рублей.
К неправильной оценке приводит и то, что собственники зачастую не ставят свои объекты на кадастровый учет, не приводят характеристики своих объектов в соответствие, что делает их уязвимыми и с точки зрения объективной оценки, и с точки зрения объективного налогообложения, а также – возможной потери ими объектов. Например, дачных участков, принадлежность многих из которых сегодня не отражена в реестре.
Несколько выступающих предположили, что подавляющее большинство не согласных с кадастровой оценкой пока не оспаривают ее, считая, что издержки – время, деньги и нервы - могут для них оказаться больше, чем выгода от установления для них более справедливой стоимости объекта.
С другой стороны, у многих теплится надежда, что вопрос кадастровой стоимости должен утрястись мирным путем, более удобным и для государства, и для собственников. Так, представитель крестьянского хозяйства из Красноармейского района попросил разобраться, почему в этом районе стоимость участков земель сельхозназначения по сравнению с предыдущей оценкой повысилась в 5,7 раза, в то время как по другим муниципальным образованиям – в 2-2,5 раза. Обращения предпринимателей, которые надеются на какую-либо помощь в разрешении их недоумения, в органы местной и краевой власти ситуацию не изменили.
Было подмечено, что муниципалитеты и бюджет сегодня в какой-то степени выигрывают от завышенной кадастровой оценки объектов, потому что объективно это увеличивает поступление налогов, которых им всегда не хватает. Возможно, поэтому представители местной власти прохладно относятся к участию в работе комиссии по спорам, поиску оценочной истины и баланса интересов государства и налогоплательщиков. От них почему-то не поступает никаких замечаний и по предварительным результатам кадастровой оценки, когда они еще могут оказать влияние на устанавливаемую кадастровую стоимость.
Актуальность объективной оценки кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости многоаспектна. В частности, от нее сегодня зависит и успешность краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.». Одним круглым столом эту проблему не решить. Поэтому его участникам было обещано, что эта тема и впредь будет подниматься с тем, чтобы разрешить претензии к кадастровой оценке бизнеса и простых граждан.
Досье "Золотого Рога": В настоящее время принят новый закон "О государственной кадастровой оценке", который вступит в силу с 1 января 2017 года. Определенные изменения в деятельность оценщиков, нотариата и пр. вносит закон N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты".
На фото: Власть и землевладельцы пытаются сообща найти выход из непростой ситуации с оценкой кадастровой стоимости в Приморье.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.