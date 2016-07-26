Как очистить самую грязную бухту России

В 2012 году проект уже фактически построенных очистных был передан на гос. экологическую экспертизу. Помимо того, что уже сам этот факт является грубейшим нарушением природоохранного законодательства, так как госэкоэкспертиза должна проводиться до начала строительства, в проекте был изменен выпуск сточных вод. Стоки направлены не в Уссурийский залив, как предполагалось первоначально, а в верховье внутренней бухты Новик, рассказал газете «Золотой Рог» главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир РАКОВ. Он в 2012 году входил в состав комиссии госэкологической экспертизы по проекту этих очистных. Заметим, что эксперты сделали ряд существенных замечаний к проекту и не подписали акт экспертизы!