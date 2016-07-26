Как очистить самую грязную бухту России

Федеральный инспектор призвал контролирующие ведомства в этом вопросе действовать сплоченно
Практически весь прошлый год бухта Золотой Рог была в центре внимания СМИ и общественности из-за грязного внешнего вида, на который обратил внимание полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Выпуск канализационных стоков из очистных сооружений острова Русский. Федеральная раздача
Тем не менее по-прежнему неудовлетворительное экологическое состояние бухты Золотой Рог вновь стало предметом обсуждения на высоком уровне. На прошлой неделе главный федеральный инспектор по Приморскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Вадим ЗДОРЕНКО провел специальное совещание с участием целого ряда ведомств, в той или иной мере причастных к контролю за состоянием акватории. Федеральный инспектор призвал всех действовать более активно, принять всевозможные меры, которые позволят в кратчайшие сроки сократить продолжающееся негативное воздействие на акваторию бухты.
Так, капитану морского порта Владивосток поручено усилить контроль за проведением операций с нефтепродуктами на акватории порта Владивосток, которые должны сопровождаться обязательной установкой боновых заграждений.
Администрации Приморского края и города Владивостока - в срок до 29 июля 2016 года обеспечить установку и последующую очистку уловителей мусора на выходах сетей хозяйственно-бытовой, ливневой канализации в бухте Золотой Рог, а также в устье реки Объяснения. Контролировать выполнение арендаторами земельных участков, расположенных в водоохранной зоне реки Объяснения, природоохранных мероприятий, с еженедельным информированием Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры о результатах мониторинга.
Тихоокеанскому морскому управлению поручено совершать ежедневные рейды по акватории, выявлять нарушителей водопользования в бухте Золотой Рог, о чем оперативно информировать прокуратуру.
На совещании отмечено, что в настоящее время производится реконструкция очистных сооружений на территории войсковой части - склада комплексного хранения МТО Тихоокеанского флота, что позволит существенно снизить негативное воздействие указанного объекта на бухту Золотой Рог. Экологи поднимают очередную проблему
На этом фоне повышенного интереса к экологическому состоянию главной бухты Владивостока рождается еще одна проблема - усиливающееся загрязнение бухты Новик на острове Русском. Пока какого-либо повышенного интереса к контролю за стоками новых очистных сооружений, обслуживающих федеральный университет и другие новостройки острова Русского, незаметно. Как нет, судя по всему, и особого контроля за работой самих очистных, которые уже достаточно сильно и неприятно попахивают.
Экологическая общественность и жители близлежащих поселков начинают бить тревогу. Что, наверное, логично. Зачем доводить ситуацию до известной нам в бухте Золотой Рог, если ее можно изменить сейчас и с минимальными экологическими и финансовыми последствиями? - считают эксперты.
Надвигающаяся на бухту Новик и прилегающие территории о. Русского экологическая проблема стала поводом для очередного заседания Координационного совета по проблемам экологии Приморского края. Если не предпринять экстренных мер, то, по мнению экспертов, кутовая часть бухты Новик на о. Русском уже в скором времени превратится в не менее грязную лужу, чем бухта Золотой Рог. Форум - кампус - спешка
Проблема загрязнения б. Новик возникла относительно недавно. Строительство объектов к форуму АТЭС-2012 подтолкнуло к активному освоению о. Русского, где долгое время практически не было населения, за исключением воинских частей. Ограниченные сбросы канализационных стоков не создавали неудобств. Военные, конечно, внесли свой вклад в загрязнение б. Новик, следы которого до сих пор можно увидеть в виде частей затонувших кораблей. Но бухта оставалась обитаемой, здесь ловилась рыба и зимой и летом.
Строительство учебных и жилых корпусов Дальневосточного федерального университета, их заселение студентами, а далее - и других объектов создаваемой городской инфраструктуры - больница, торговые точки, кафе, пожарная часть, океанариум и прочие заметно повысили посещаемость острова.
То, что в программу застройки университетского городка и ряда других зданий вошел проект очистных сооружений, вполне логично. С расчетом на перспективное заселение острова Русского, мощность очистных заложена с запасом. Возможности суточной переработки канализационных стоков составляют на них 10 тыс. кубометров. Именно столько воды, по оценке экспертов, будут потреблять жители, студенты и гости острова Русского. Если посмотреть на карту будущих жилых микрорайонов Русского, то первой под застройку должна пойти та часть острова, что расположена между северной частью б. Новик и проливом Босфор Восточный.
Очистные расположили на перешейке между б. Новик и Уссурийским заливом. Первоначальным вариантом проекта сброс с них очищенных стоков должен был осуществляться в Уссурийский залив. Планировалось строительство насосной станции, которая бы выталкивала стоки в трубу протяженностью около 200 м по дну залива на глубину почти 50 м. Далее начинался свал глубин, где стоки бы разбавлялись и разносились течениями, не нанося значительного ущерба экосистеме.
В 2012 году проект уже фактически построенных очистных был передан на гос. экологическую экспертизу. Помимо того, что уже сам этот факт является грубейшим нарушением природоохранного законодательства, так как госэкоэкспертиза должна проводиться до начала строительства, в проекте был изменен выпуск сточных вод. Стоки направлены не в Уссурийский залив, как предполагалось первоначально, а в верховье внутренней бухты Новик, рассказал газете «Золотой Рог» главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир РАКОВ. Он в 2012 году входил в состав комиссии госэкологической экспертизы по проекту этих очистных. Заметим, что эксперты сделали ряд существенных замечаний к проекту и не подписали акт экспертизы!
- Все члены комиссии единодушно отказались дать положительное заключение, не только потому, что объект был уже построен, но потому, что на поставленные серьезные вопросы эксперты не получили ни одного серьезного ответа, - прокомментировал то экспертное решение Владимир Раков. С поправкой на рельеф
Ученый представил недавние съемки территории очистных сооружений, сделанные с помощью квадрокоптера. А также впечатления от посещения прилегающей к ним территории. То, что вокруг неприятный запах, - это мало сказано, отметил ученый. Эти факты подтверждают и жители. На снимках хорошо видно, что сброс сточных вод идет на прилегающую к забору очистных территорию. Вид стоков не внушает доверия, их трудно назвать очищенными. И эти стоки далее перемещаются самотеком, по руслу ручья прямо в кутовую часть бухты Новик.
- Очистные о. Русского имеют всего 4 степени очистки, это удаление мусора, разбавление и удаление осадка после его аэрации, обработка ультрафиолетом (от кишечной палочки). Из этого можно сделать вывод, что очистка условная, т. е. очистные работают неэффективно! - отметил эксперт.
На фотографии также видно, что на территории очистных складируется твердый осадок, ил или попросту навоз. Он является причиной зловонного запаха, а также гибели деревьев. «Все до самого забора засыпано этим илом. Т. е. он не вывозится, как обещали создатели проекта, на полигон ТБО», - отметил Раков. Новик погибнет?
Ученый объяснил, в чем опасность сброса грязных стоков в б. Новик:
- При тех объемах, что планируется сбрасывать, это приведет к опреснению кутовой части бухты. Загрязнение и опреснение, в свою очередь, приведут к гибели имеющейся там фауны, цветению бухты из-за большого содержания в сточных водах органики.
Еще в 2012 году, когда завершалось строительство кампуса, Тихоокеанская дирекция по строительству объектов саммита привлекла ТОИ для оценки биоты на 5 станциях в Новике.
- Мы посмотрели фитопланктон, зоопланктон и бентос. Обобщенные данные по зоопланктону показали уже тогда присутствие на 4-х станциях вдоль кутовой части б. Новик вида диатомовых водорослей, который является индикатором загрязнения, - подчеркнул эксперт. - Интересно было бы проанализировать состояние воды в кутовой части б. Новик сейчас. И желательно, чтобы это сделали природоохранные органы.
Стоит отметить еще один фактор, на который указал ученый, это ограниченный водообмен между верховьем б. Новик и ее средней частью.
- На космическом снимке хорошо видна на дне скалистая плита, которая фактически перегораживает бухту поперек. Она находится на глубине 0,5-1 м. В 30-е годы военные снесли часть плиты и сделали искусственный канал для прохода судов. Сейчас можно сказать, что только благодаря этому каналу осуществляется водообмен между частями бухты.
Чистить бухту помогают плантации устречников, которые тоже хорошо заметны на космическом снимке. Море всегда само себя очищало и будет очищать, отметил ученый. Там всегда есть биота, микроорганизмы - бактериопланктон, фитопланктон, зоопланктон, другие виды планктона. Они работают эффективно, но при условии, что нет переизбытка загрязнения. Каждая взрослая особь устрицы способна пропускать через себя 10 л воды в час. Устричники активно чистят воду, в том числе от органики. Сохранившиеся в Новике устричники в какой-то мере утилизируют то, что поступает с очистных, но как долго еще это может продолжаться, если не принять меры вовремя?
Очистные стоят на балансе Примводоканала, т. е. находятся в краевом ведении. Участники Координационного совета по проблемам экологии Приморского края (КСПЭПК) постановили вынести проблему загрязнения б. Новик на совет по экологической безопасности при администрации Приморского края.
На верхнем фото: Устье ручья, из которого канализационные стоки поступают в бухту Новик.
Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.