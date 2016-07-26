Китайский бизнес не торопится в Свободный порт Хайшеньвэй

Если же говорить про менталитет, то, на мой взгляд, китайцы вполне созрели для работы в России. Но они все-таки настроены на то, чтобы деньги от нас шли в Китай, а не наоборот. Например, десять лет назад Китай в качестве приоритета установил строительство скоростных железных дорог по всей территории своей страны. Они разработали технологии, построили заводы, и поезда уже строят. И немаловажно, что у них уже сейчас есть заказы из других стран: Норвегия и африканские страны заказывают Китаю строить скоростные дороги. А у Китая чем дальше, тем более формируется мнение, что надеяться на Россию и верить в ее обещания не стоит. Они рвутся, конечно, в Россию - и в Татарстан, и в Москву, но что касается Дальнего Востока, то тех ожиданий, что здесь что-то изменится к лучшему, у них пока нет.