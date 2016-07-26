Лекарства для льготников продолжают поступать вовремя

Это граждане, страдающие так называемыми редкими орфанными заболеваниями (встречаются одно на 100 тыс. - 1 млн населения), для которых существует лечение, как правило очень затратное. Семь из этих затратных болезней Федерация взяла на полное лекарственное обеспечение (в их числе гемофилия, онкогематология, рассеянный склероз, муковисцидоз и другие), мы два раза в год защищаем в Минздраве заявки и получаем эти препараты в натуральном виде в полном объеме. Но известно таких болезней уже более 200. Наиболее распространенными из этих 200 являются 24, с их лечением вопрос законодательно пока не решен, они не взяты на федеральное обеспечение официально, хотя в прошлом году федерация на них деньги субъектам перечисляла. Но в этом году пока на них федерального финансирования не было, приходится изыскивать средства краевого бюджета.