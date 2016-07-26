Медкомиссия к школе. Пройти! Нельзя игнорировать

- К сожалению, тенденция такова, что сегодня растет количество родителей, отказывающихся от проведения вакцинации своим детям. Самое страшное, что это происходит под влиянием Интернета, знакомых, соседей, но никак не людей, имеющих прямое отношение к медицине. Когда взрослые принимают решение об отказе от вакцинации детей на основе таких сомнительных источников информации, они просто не понимают, что играют с огнем и ставят под угрозу не только здоровье, но и жизнь собственного ребенка! Помню, как одна мамочка убеждала меня в том, что она лечит своего ребенка при помощи гомеопатии, и поэтому прививки ему не нужны. Но когда случается реальная беда, разве кто­то бежит за помощью к гомеопатам или травникам? Я не хочу сказать ничего плохого о нетрадиционной медицине, но когда речь идет о детях и защите их иммунной системы, рекомендую родителям обращаться к участковому педиатру, который подробнейшим образом объяснит важность прививок от различных тяжелейших заболеваний.