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На пасеку - за здоровьем

26 июля 2016, 13:40
Приморский край с прошлого века считался одной из наиболее благоприятных по природным условиям зоной для производства меда

Приморский край с прошлого века считался одной из наиболее благоприятных по природным условиям зоной для производства меда. В последние годы, несмотря на отсутствие пчеловодства в программе развития сельского хозяйства в Приморском крае, отрасль понемногу оживала, наращивала объемы производства, модернизировала мощности по хранению. По оценкам самих пасечников, сегодня в регионе производиться в среднем более 10 тыс. тонн меда в год, а на территории края его собирают около 7 тыс. пасечников, пишет "Журнал здоровья".

- У нас «аборигенный» сорт пчел, - говорит директор ООО «Росмёд» Федор КОЖОКАР, - и думаю таких приносов, какие дают эти пчелы, нет нигде не только в России, но и в мире. Один улей в Приморье может принести в день до 20 кг меда, тогда как в других регионах страны в среднем он приносит 3­5 кг. В последние годы наше предприятие приобрело современное дорогостоящее оборудование по хранению продукции, удалению лишней влаги и т.п. Мы вышли на промышленный уровень производства, повысив качество меда и других продуктов пчеловодства до высоких стандартов.

В основном приморские пасечники производят два сорта меда: цветочный и липовый. Несмотря на довольно большое разнообразие цветочного меда, все­таки основные сборы приходятся на липовый мед. Его доля составляет 85% в общем объеме. Именно поэтому липа для пчеловодства приобрела первостепенное значение, особенно такие виды лип, как амурская, маньчжурская и Таке.

Последние годы липу нещадно вырубали всевозможные заготовители леса, фактически поставив под угрозу производство ценного продукта в крае. Об этой проблеме пасечники громко заявили в прошлом году, а к ее решению подключились даже депутаты Законодательного Собрания Приморья. Но, увы, до сих пор решения этого вопроса нет.

Елена АБАШЕВА. Фото Владимира КОБЗАРЯ.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2016.

#Новости#Доступная медицина#Приморье#Общество
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