Общественникам в Приморье продлили полномочия

Первый созыв Общественной палаты Приморского края, сформированной в начале 2014 года, проработает несколько дольше запланированного изначально срока. Процесс переформирования палаты отложат на несколько месяцев в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов РФ», пишет Деловая газета "Золотой Рог"
Дело в том, что документ меняет сам порядок формирования Общественной палаты ПК. Напомним, ее первый созыв формировался в начале 2014 года: 20 представителей общественных организаций и объединений были избраны тайным голосованием, а еще по пять человек в состав палаты делегировали губернатор Приморья и Законодательное Собрание. С 2017 года представителям власти дадут возможность вводить в ОП больше своих представителей - по 10 человек. При этом назначенцы губернатора и депутатов голосованием определят имена еще 10 членов палаты из числа выдвинутых общественными организациями кандидатов.
- Полномочия Общественной палаты истекают в январе 2017 года, поэтому формирование второго состава должно было начаться в сентябре. Но для того, чтобы успешно сформировать следующий состав уже по новым правилам, губернатор Приморского края вышел с инициативой о продлении полномочий действующих членов Общественной палаты до 15 мая 2017 года, - объяснил вице-спикер ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.