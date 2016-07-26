Общественникам в Приморье продлили полномочия

Дело в том, что документ меняет сам порядок формирования Общественной палаты ПК. Напомним, ее первый созыв формировался в начале 2014 года: 20 представителей общественных организаций и объединений были избраны тайным голосованием, а еще по пять человек в состав палаты делегировали губернатор Приморья и Законодательное Собрание. С 2017 года представителям власти дадут возможность вводить в ОП больше своих представителей - по 10 человек. При этом назначенцы губернатора и депутатов голосованием определят имена еще 10 членов палаты из числа выдвинутых общественными организациями кандидатов.