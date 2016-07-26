Опасная экзотика

А для того чтобы сформировался иммунитет, привиться нужно заранее, а не за день до отъезда. Минимальный срок составляет две недели. Также обязательно должен быть и документ о полученных прививках - сертификат. Получить необходимую информацию можно в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а сделать прививки - в Центрах или кабинетах вакцинопрофилактики, в лечебно­профилактических учреждениях по месту жительства.