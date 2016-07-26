Особенности национального загара

Загорайте разумно. Несмотря на редкие солнечные деньки, остерегайтесь искушения проваляться при первом появлении солнца на пляже с утра и до самого вечера. Приучайте кожу к солнцу постепенно - начиная от 5­10 минут в день, постепенно увеличивая это время на 5 минут каждый последующий день, доводя время пребывания на солнце до 1 часа. Кстати, чем медленнее приобретается загар, тем дольше он сохраняется. Максимальное время нахождения на солнце не должно превышать 2 часов. После этого времени рекомендуется уйти в тень или спрятаться под зонтиком. Впрочем, даже беглый взгляд на песчаную полосу у кромки воды свидетельствует о том, что далеко не все придерживаются этого правила.