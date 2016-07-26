Пока едет скорая, не теряйте драгоценные минуты

- Зачастую начало инфаркта маскируется под совсем другие болезни. Классическое понятие «давящая боль» - несколько расплывчато. Главный признак инфаркта - жжение или, как говорят, жгучая боль за грудиной, которая возникает приступообразно - по 10­15 минут и дольше. Затем на время отпускает и вновь накатывает. Но пациенты, особенно молодые, зачастую принимают это за изжогу и порой находятся в таком состоянии до полутора суток, а когда мы приезжаем, у них уже развился обширный инфаркт. Поэтому, если за грудиной по ходу пищевода внезапно начинает жечь­печь, необходимо срочно звонить «03». Если же просто болит или колет, то в 99% случаев это проявление межреберной невралгии.