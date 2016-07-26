Приморье представит на ВЭФ 29 инвестпроектов

«Всем губернаторам была поставлена задача - показать на форуме результаты реализации законов о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток. Это хороший повод продемонстрировать инвестиционную привлекательность Приморья. Пренебрегать такой возможностью нельзя. Тем более что мы - хозяева этой площадки», - заявил руководитель края. Досье "Золотого Рога": Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. В этом году форум пройдет под девизом «Открывая Дальний Восток». ВЭФ представит широкие возможности для обеспечения взаимодействия российских и зарубежных деловых партнеров и для продвижения дальнейшей интеграции бизнес-структур в экономику Дальнего Востока. Первый Восточный экономический форум, который прошел в сентябре 2015 года, собрал более 2,5 тысяч участников из 32 стран Азии, Европы и Латинской Америки. На форуме было подписано 109 соглашений более чем на 1,8 триллиона рублей. Богатый урожай ВЭФ принес и Приморью: общая сумма инвестиций по итогам подписанных краем 22 соглашений составила 100 миллиардов рублей.