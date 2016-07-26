Приморье представит на ВЭФ 29 инвестпроектов

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел очередное заседание организационного штаба по подготовке и проведению второго Восточного экономического форума, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Полтора месяца осталось до старта ВЭФ-2016, который пройдет во Владивостоке на острове Русском. На сегодняшний день в Приморье сформированы и активно действуют рабочие группы по различным направлениям, обеспечивающие успешное проведение форума. Четыре из них возглавляет губернатор Приморья Владимир Миклушевский: по инфраструктуре, транспорту, волонтерам и размещению участников и гостей ВЭФ.
К настоящему времени региональным оргштабом уже проработаны вопросы размещения участников форума, транспортного обеспечения.
Активно идет работа по подготовке основной площадки проведения форума - кампуса Дальневосточного федерального университета. Учебный год здесь начнется с 15 сентября. С 7.00 31 августа по 23.00 3 сентября будут введены ограничения движения на территории кампуса: доступ будет осуществляться только по бейджам и пропускам ВЭФ.
Вместе с тем планируется, что в рамках форума университет проведет ряд мероприятий с участием студентов. В их числе Университетский форум Россия - АСЕАН, ежегодное обращение министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА и другие.
Владимир Миклушевский озвучил пожелание, которое исходило от гостей ВЭФ прошлого года, - выступить с лекциями перед студентами. Этот вопрос вуз принял в проработку.
Кроме того, в настоящее время активно ведутся работы по благоустройству территории кампуса, проводится ревизия всех инженерных систем и коммуникаций.
Как доложил и.о. главы Владивостока Константин ЛОБОДА, завершается также благоустройство ландшафтно-парковой зоны, которая разместит в дни форума «Улицу Дальнего Востока».
Губернатор подчеркнул, что одним из ключевых вопросов подготовки площадки форума является организация достаточного количества парковочных мест.
«Вопрос парковок не должен стать проблемой. Нельзя, чтобы от избытка автомобили стояли на газонах. Этот вопрос необходимо самым тщательным образом проработать», - подчеркнул глава края.
В ходе совещания участники оргштаба также обсудили вопросы безопасности проведения форума, обеспечения гостей мероприятия качественной сотовой связью, комфортного передвижения и другие.
Не менее значимым стал вопрос подготовки инвестиционных проектов для презентации Приморья.
Как отчитался директор департамента экономики и развития предпринимательства Сергей Павленко, к настоящему времени в адрес Минвостокразвития от Приморского края направлены предложения по презентации 29 инвестиционных проектов. Также составлен предварительный перечень соглашений, планируемых к подписанию регионом в рамках ВЭФ.
Владимир Миклушевский акцентировал, что все, что связано с презентацией возможностей и достижений края, должно быть проработано наиболее тщательно.
«Всем губернаторам была поставлена задача - показать на форуме результаты реализации законов о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток. Это хороший повод продемонстрировать инвестиционную привлекательность Приморья. Пренебрегать такой возможностью нельзя. Тем более что мы - хозяева этой площадки», - заявил руководитель края. Досье "Золотого Рога": Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. В этом году форум пройдет под девизом «Открывая Дальний Восток». ВЭФ представит широкие возможности для обеспечения взаимодействия российских и зарубежных деловых партнеров и для продвижения дальнейшей интеграции бизнес-структур в экономику Дальнего Востока. Первый Восточный экономический форум, который прошел в сентябре 2015 года, собрал более 2,5 тысяч участников из 32 стран Азии, Европы и Латинской Америки. На форуме было подписано 109 соглашений более чем на 1,8 триллиона рублей. Богатый урожай ВЭФ принес и Приморью: общая сумма инвестиций по итогам подписанных краем 22 соглашений составила 100 миллиардов рублей.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.