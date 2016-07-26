Приморью требуется сейсмоусиление

Программа начала действовать, пошло финансирование. По большому счету оценка объемов была сделана, и выполнение программы должно было перерасти в плоскость практических дел. В частности, где это требовалось, при капитальных ремонтах должно было осуществиться сейсмоусиление зданий и сооружений. Но этого не произошло. Лет пять, как все встало: то ли денег не стало, то ли еще чего-то. - Может быть, наш край в этом отношении не столь опасен, как другие регионы ДФО? При том, что в этом году государство не нашло средств профинансировать программу сейсмоусиления объектов даже на Камчатке?