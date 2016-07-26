Резидент Свободного порта Владивосток будет развивать малую авиацию в Приморье

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало соглашение об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток с ИП Перемежко Алексеем Владимировичем. Он реализует комплексный проект по созданию посадочной площадки в бухте Лазурная (Шамора) для развития малой авиации в Приморском крае. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", инвестиции составят порядка 80 млн рублей, будет создано 20 новых рабочих мест.
Проект состоит из трех этапов. В рамках первого планируется строительство взлетно-посадочных полос, вертолетных площадок, ангара и стоянки для авиатехники, пункта досмотра пассажиров, здания администрации с вышкой руководителя полетов. Вторая и третья очереди предполагают создание рекреационной зоны, состоящей из гостиницы, кафе и других объектов. Общая территории в границах благоустройства займет приблизительно 20 га.
«Статус резидента Свободного порта был интересен, в первую очередь, возможностью получить участок земли под инвестиционный проект без проведения торгов, - поделился резидент Свободного порта Владивосток, индивидуальный предприниматель Алексей Владимирович Перемежко. - На сегодняшний день, вопрос развития аэродромной сети для малой авиации актуален, так как именно это позволит обеспечить транспортную доступность отдаленных регионов края. Данная посадочная площадка, в силу своего географического положения, будет востребована у различных пользователей воздушного пространства, в том числе для оперативного реагирования авиации МЧС, МВД, ФСБ при различных стихийных бедствиях и ЧС».
Проект стимулирует развитие парашютного и авиаспорта, а также туристической отрасли, так как предполагает проведение авиационных экскурсий и расширения сети туристических маршрутов в Приморском крае. Преимущество данного вида транспорта заключается в удобстве и экономии времени пассажиров.
На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 102 заявки от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 167 млрд рублей. В перспективе будет создано более 20 000 рабочих мест.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.