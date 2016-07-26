Резидент Свободного порта Владивосток будет развивать малую авиацию в Приморье

«Статус резидента Свободного порта был интересен, в первую очередь, возможностью получить участок земли под инвестиционный проект без проведения торгов, - поделился резидент Свободного порта Владивосток, индивидуальный предприниматель Алексей Владимирович Перемежко. - На сегодняшний день, вопрос развития аэродромной сети для малой авиации актуален, так как именно это позволит обеспечить транспортную доступность отдаленных регионов края. Данная посадочная площадка, в силу своего географического положения, будет востребована у различных пользователей воздушного пространства, в том числе для оперативного реагирования авиации МЧС, МВД, ФСБ при различных стихийных бедствиях и ЧС».