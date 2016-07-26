Рыбным портам вновь "прилетело"

Отсутствие договора аренды, по мнению администрации морских портов, приведет к тому, что порт будет вынужден остановить свою деятельность. «Как только причальные стенки будут истребованы из аренды и переданы ФГУП по акту, портовые предприятия перестают быть операторами морских терминалов. Они будут исключены из реестра в силу ст. 4 Закона 261-ФЗ «О морских портах», и уже никто не сможет ставить к этим причалам суда, по какому-то там согласованию или без него. При этом надо понимать, что и собственник причалов тоже не станет оператором терминала, ведь у него нет всей остальной портовой инфраструктуры для осуществления операций с грузами. Получается, что данный порт просто перестает существовать», - комментируют в администрации портов.