Самая мощная КНС скоро заработает

Сегодня очистные сооружения уже могли бы работать в запланированном объеме, но все еще остается проблема нехватки подводящих коллекторов и перекачивающих станций. И все же специалисты отмечают, что даже не до конца достроенная канализационная система позволила снизить загрязнение прибрежных морских акваторий. Досье "Золотого Рога": Непосредственно очистные сооружения были построены к 2012 году, частично были готовы две насосные станции к Центральному планировочному району и часть коллекторов водоотведения, которые позволили запустить первые очистные в том же году. Затем была проведена реконструкция Северных очистных сооружений.