Сложный анализ

«У нас не было иммуноферментного анализатора, поэтому одно время мы сотрудничали с медицинским центром «Авиценна», который делал нам анализы на вирусы гепатитов, на гормоны, онкомаркеры и ряд других, - сообщил «Журналу Здоровья» главный врач КГБУЗ «Владивостокская больница №3» Владимир УШАКОВ. - Но так как мы были вынуждены регулярно ездить в Центр охраны материнства и детства «ККЦ СВМП» - у нас с этим учреждениям взаимосвязи и по другим направлениям, то посчитали целесообразным анализы, которые выполняла для нас «Авиценна», перевести туда, а оплату производить на основе взаиморасчетов. В этом году мы приобрели иммуноферментный анализатор, и теперь все анализы делаем сами. Это проще, надежнее и дешевле, так как все равно приходится содержать лабораторию». ЧЬЯ ДОЛЯ БОЛЬШЕ