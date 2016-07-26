Тайны растений

- Можно, но только в том случае, если они хорошо знают их. В прошлом году на рынке увидел женщину, продававшую, по ее заверению, зверобой. Но на прилавке лежал вербенник. Вреда он не нанесет, так как тоже обладает лечебными свойствами, но пользы не будет. И таких случаев немало. Отличить зверобой от похожих трав просто. Возьмите его листочек и посмотрите сквозь него на солнце, он весь в дырочках.