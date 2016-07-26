Владивостокцев приглашают на празднование Дня Крещения Руси

Как рассказали газете "Золотой Рог" в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, гостей праздника ждёт насыщенная концертная программа с выступлением хореографических ансамблей, вокальных коллективов и исполнителей приморской столицы.