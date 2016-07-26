За целевой набор в медвузы в Приморье будет отвечать профильное ведомство

«С каждым из поступивших на целевой основе, заключается договор, по которому студент на протяжении всего времени обучения получает стипендию. По окончанию обучения будущий врач будет гарантированно трудоустроен именно в том медицинском учреждении, с которым он заключил договор», - подчеркнули в ведомстве. В этом году количество бесплатных мест для абитуриентов медицинского вуза в Приморье увеличено на 10%. Поступить в университет на целевой основе в этом году смогут 73 человека.