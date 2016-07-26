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За целевой набор в медвузы в Приморье будет отвечать профильное ведомство

26 июля 2016, 13:20
Отвечать за целевой набор абитуриентов в медицинские учебные учреждения будет департамент здравоохранения Приморья

Отвечать за целевой набор абитуриентов в медицинские учебные учреждения будет департамент здравоохранения Приморья. Необходимые поправки в закон уже внесены депутатами краевого парламента на итоговом заседании пятого созыва, сообщает пресс-­служба администрации края, пишет "Журнал Здоровья".

Ранее целевым набором будущих врачей занимался департамент образования и науки Приморья. Как отметили в департаменте здравоохранения, студенты, набранные по целевому набору, получат и дополнительные социальные гарантии.

«С каждым из поступивших на целевой основе, заключается договор, по которому студент на протяжении всего времени обучения получает стипендию. По окончанию обучения будущий врач будет гарантированно трудоустроен именно в том медицинском учреждении, с которым он заключил договор», - подчеркнули в ведомстве. В этом году количество бесплатных мест для абитуриентов медицинского вуза в Приморье увеличено на 10%. Поступить в университет на целевой основе в этом году смогут 73 человека.

Анна СЕРГЕЕВА.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2016.

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