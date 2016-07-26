Зона рискованного земледелия уходит в прошлое

- Согласно ГОСТу от 1989 года паспорт почв необходим, но у нас никто не принимает его во внимание, поскольку не утверждена форма паспорта, - поясняет начальник отдела земельного надзора Приморского управления Россельхознадзора Александр КОРОБОВ. – Тем не менее существует приказ, согласно которому проводить исследование почвы нужно не реже одного раза в пять лет. Ответственности как таковой за отсутствие паспорта не предусмотрено, но в случае возникновения конфликтных ситуаций собственник земли оказывается незащищенным, поскольку ничего не может доказать. К нам обращаются пользователи с заявлениями о том, что по каким-то причинам на их участке нарушен плодородный слой, например в результате каких-то строительных работ или в случае воровства плодородного слоя с участка. Но когда мы начинаем разбираться в ситуации, то на вопрос, какой был плодородный слой, никто дать ответ не может, не обладают этой информацией собственники. Они ничем не могут подтвердить даже факт наличия этого слоя на их участке до произошедшего события. Я думаю, сейчас уже некоторые землевладельцы поняли, что наличие такого паспорта – главный фактор защиты этой собственности. Мы пытаемся это объяснить всем пользователям земли, но не всегда находим поддержку со стороны администраций районов и городских округов. Глава администрации Уссурийского городского округа Евгений КОРЖ – единственный глава муниципалитета в Приморском крае, кто нас приглашает на встречу с землепользователями, создает площадку для диалога. Хотелось бы, чтобы такие встречи были и в других муниципалитетах.