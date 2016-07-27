Банк "Приморье" отмечает День рождения отличными результатами

«В первом полугодии 2016 года Банк «Приморье» достиг запланированных показателей с точки зрения доходности и эффективности бизнеса, несмотря на то что ситуация в экономике по-прежнему непростая. Безусловно, у банка есть потенциал для повышения эффективности работы и роста бизнеса. Нашим приоритетом до конца этого года является развитие филиальной сети. Основные наши задачи на ближайшие два квартала 2016 года - развитие кредитования физических лиц и корпоративного сектора, вывод на розничный рынок очень интересных, по-настоящему новых финансовых продуктов, открытие офиса в Хабаровске. Банк «Приморье» благодарит всех своих клиентов и партнеров за доверие и сотрудничество!» - говорит Председатель Правления Банка «Приморье» Андрей БАГАЕВ.