Банк "Восточный" поддержал ХК "Адмирал"

«Хоккейный клуб «Адмирал» и «Восточный» банк являются лидерами в своих областях деятельности, поэтому выгоды от такого взаимодействия очевидны. Проект партнерского соглашения был составлен еще год назад в ходе Восточного экономического форума, сегодня мы можем заявить о подписании столь значимого документа. Теперь символика банка появится на форме игроков, на льду «Фетисов Арены» и в программах матчей. Для нас спонсорство команды – это то, что мы делаем не только для «Адмирала», но в первую очередь для болельщиков, для жителей Владивостока. Каждая третья семья в городе – клиенты «Восточного», - отмечает председатель правления банка «Восточный» Алексей КОРДИЧЕВ.