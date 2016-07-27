Банк "Восточный" поддержал ХК "Адмирал"

Соглашение о спонсорской поддержке между хоккейным клубом «Адмирал» и банком «Восточный» подписано в «Фетисов Арене»
Хоккейный клуб «Адмирал» и детский спорт Приморья получат весомую финансовую поддержку благодаря партнерству с одним из крупнейших региональных банков страны. По уровню достижений и любви болельщиков сегодня хоккей – спорт №1 в России, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В свою очередь, приморский клуб за четыре года со дня образования уже достиг серьезных результатов – дважды выходил в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Во время домашних матчей «Адмирала» площадка клуба – спортивно-концертный комплекс «Фетисов Арена» вместимостью почти 6 тыс. человек – заполняется на 100%.
«Хоккейный клуб «Адмирал» и «Восточный» банк являются лидерами в своих областях деятельности, поэтому выгоды от такого взаимодействия очевидны. Проект партнерского соглашения был составлен еще год назад в ходе Восточного экономического форума, сегодня мы можем заявить о подписании столь значимого документа. Теперь символика банка появится на форме игроков, на льду «Фетисов Арены» и в программах матчей. Для нас спонсорство команды – это то, что мы делаем не только для «Адмирала», но в первую очередь для болельщиков, для жителей Владивостока. Каждая третья семья в городе – клиенты «Восточного», - отмечает председатель правления банка «Восточный» Алексей КОРДИЧЕВ.
Торжественное мероприятие подписания столь значимого для приморского спорта соглашения стало действительно долгожданным. «Администрация Приморского края приветствует подписание такого документа. Развитие спорта в городе со столь активным бизнес-населением очень важно», - сказал заместитель губернатора Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ.
По словам главного тренера ХК «Адмирал» Александра АНДРИЕВСКОГО, финансовая поддержка банка станет дополнительным импульсом для развития команды и удвоит стремление хоккеистов к наилучшим результатам. Как пояснил генеральный директор ХК «Адмирал» Илья СПОКОЙНОВ, партнерские отношения с банком «Восточный» клуб расценивает как возможность развивать детский спорт и заявлять о новых спортивных инфраструктурных проектах в Приморском крае, которые, возможно, будут анонсированы на ВЭФ во Владивостоке в 2016 году. «Впереди две Олимпиады – в Южной Корее и Китае, и мы будем рады принять на наших объектах российских спортсменов для подготовки и адаптации. Подписанное соглашение – лишь начало пути и долговременного сотрудничества», - отметил генеральный директор клуба.
Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.