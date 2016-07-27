Доступная ипотека: все еще миф или уже реальность?

Чем дольше программа действует, тем более очевидной становится ее популярность среди заемщиков. Вот сухие цифры: в 2015 году выдачи кредитов по программе составили более 30% от совокупного объема выданных Газпромбанком ипотечных кредитов, как в количественном, так и в стоимостном выражении. Уже в январе - апреле 2016 года таких клиентов было около 40%. Мы ожидаем, что их число будет увеличиваться, ведь все это позволяет заемщикам экономить десятки, а зачастую и сотни тысяч рублей. Безусловно также и то, что продление программы до конца 2016 года дополнительно поддержит строительный комплекс и позволит еще большему числу россиян приобретать собственное жилье на выгодных условиях. Что может быть лучше?