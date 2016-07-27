Финансовое "плечо" ВТБ для приморского бизнеса

По словам Максима Костина, это первый кредит, выданный ВТБ на Дальнем Востоке в рамках совместной программы Корпорации МСП и Банка России. Такой инструмент государственной поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, планирующих внедрять инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики, стал доступен и приморскому бизнесу. Уникальность данной программы состоит в ограничении процентной ставки по кредитам до уровня не более 10% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 11% годовых – для малого. Кредит на сумму до 1 млрд рублей можно получить для целей приобретения основных средств, модернизации производства или на инвестиционные цели.