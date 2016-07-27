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Кириличев лишился последних танкеров

27 июля 2016, 17:00
Перевернута последняя страничка некогда гремевшего по всему миру Приморского морского пароходства (ПМП)

Перевернута последняя страничка некогда гремевшего по всему миру Приморского морского пароходства (ПМП), гендиректор и совладелец которого Александр КИРИЛИЧЕВ в свое время баллотировался на пост губернатора Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На прошлой неделе стал известен владелец последних танкерных активов империи Кириличева: 9 судов, принадлежащих созданной на базе пароходства корпорации Primorsk International Shipping Ltd. (PRISCO), на аукционе выкупила дочерняя компания «Совкомфлота» SCF Tankers Ltd.

За четыре танкера дедвейтом по 105 тыс. тонн каждый и пять танкеров дедвейтом по 51 тыс. тонн (один для перевозки нефти, восемь - для нефти и нефтепродуктов) возрастом 7-8 лет SCF Tankers заплатит $215 млн. Иск о собственном банкротстве PRISCO подала в январе, не сумев договориться с кредиторами о реструктуризации долгов.

«Мы более чем удовлетворены результатами аукциона. Современные суда приобретаются по цене ниже рыночной. Это должно усилить позиции «Совкомфлота» в области морской транспортировки нефтепродуктов - как в глобальном масштабе, так и с учетом перспектив роста экспорта через российские порты на Балтике и Дальнем Востоке», - приводит пресс-служба «Совкомфлота» слова первого заместителя гендиректора компании Eвгения АМБРОСОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Приморье#Бизнес
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