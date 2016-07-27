Кириличев лишился последних танкеров

За четыре танкера дедвейтом по 105 тыс. тонн каждый и пять танкеров дедвейтом по 51 тыс. тонн (один для перевозки нефти, восемь - для нефти и нефтепродуктов) возрастом 7-8 лет SCF Tankers заплатит $215 млн. Иск о собственном банкротстве PRISCO подала в январе, не сумев договориться с кредиторами о реструктуризации долгов.