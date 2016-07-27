Кириличев лишился последних танкеров

Перевернута последняя страничка некогда гремевшего по всему миру Приморского морского пароходства (ПМП), гендиректор и совладелец которого Александр КИРИЛИЧЕВ в свое время баллотировался на пост губернатора Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
На прошлой неделе стал известен владелец последних танкерных активов империи Кириличева: 9 судов, принадлежащих созданной на базе пароходства корпорации Primorsk International Shipping Ltd. (PRISCO), на аукционе выкупила дочерняя компания «Совкомфлота» SCF Tankers Ltd.
За четыре танкера дедвейтом по 105 тыс. тонн каждый и пять танкеров дедвейтом по 51 тыс. тонн (один для перевозки нефти, восемь - для нефти и нефтепродуктов) возрастом 7-8 лет SCF Tankers заплатит $215 млн. Иск о собственном банкротстве PRISCO подала в январе, не сумев договориться с кредиторами о реструктуризации долгов.
«Мы более чем удовлетворены результатами аукциона. Современные суда приобретаются по цене ниже рыночной. Это должно усилить позиции «Совкомфлота» в области морской транспортировки нефтепродуктов - как в глобальном масштабе, так и с учетом перспектив роста экспорта через российские порты на Балтике и Дальнем Востоке», - приводит пресс-служба «Совкомфлота» слова первого заместителя гендиректора компании Eвгения АМБРОСОВА.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.