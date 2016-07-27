Приморских должников по оплате ЖКХ начали отключать от канализации

Должники в Приморье лишаются канализации. Пойти на крайние меры предприятие «Приморский водоканал» вынуждают недобросовестные потребители коммунальных услуг. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
По информации КГУП «Приморский водоканал», на 1 июля 2016 года задолженность только жителей Владивостока перед предприятием составила около 270 миллионов рублей.
«Сумма огромная! Эти деньги можно было бы направить на модернизацию оборудования предприятия и, прежде всего, на замену устаревших труб. Вместо этого “Примводоканал” оплачивает судебные издержки, чтобы бороться с неплательщиками», – прокомментировали специалисты.
Как отметили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, многие потребители убеждены, что за коммунальные услуги можно не платить, и не платят годами, накапливая огромные суммы.
Между тем, действие недобросовестных потребителей коммунальных услуг – электроэнергии или воды – попадает под статью 158 Уголовного Кодекса РФ «хищение».
«Согласно российскому законодательству, если абонент не оплачивает коммунальные услуги больше трех месяцев, поставщик имеет право «перекрыть» или ограничить все услуги, кроме холодной воды и отопления», – пояснили в ведомстве.
Теперь Приморский водоканал пошел на крайнюю и вынужденную меру - лишить неплательщика канализации. Когда на крыше дома ставится специальная заглушка на сливную трубу, выходящую из квартиры должника, абонент лишается возможности пользоваться канализацией.
«Своеобразное табу на канализацию соседей не затрагивает. Восстановить работу слива могут только специалисты после погашения всех долгов. Однако за демонтаж блокирующего устройства злостному нарушителю придется заплатить дополнительно 3,5 тысячи рублей», – подчеркнули специалисты.
Но даже таким безответственным абонентам идут навстречу.
«Получив уведомление на отключение, потребители могут заключить с поставщиками услуги договор на реструктуризацию долга, то есть на его погашение частями. При этом каждый случай рассматривается индивидуально», – отметили в департаменте.
В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края особо подчеркивают, чтобы избежать дополнительных расходов и неудобств, оплачивать коммунальные услуги необходимо своевременно.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.