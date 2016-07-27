Приморский край на ВЭФ будет представлен в павильоне-лотосе

В рамках проекта «Улицы Дальнего Востока» во время ВЭФ на набережной Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) устанавливают павильоны, посвященные регионам Дальнего Востока. Здесь можно узнать об особенностях каждого из них и о жизни и культуре коренных народов востока страны. Кроме экспозиций в рамках проекта открываются мастерские и мастер-классы по изготовлению традиционных предметов быта и одежды.