Санацию банков будут проводить по новой схеме

Бывшие совладельцы санируемого банка (владевшие более 1% его акций в течение трех месяцев до момента утверждения плана участия ЦБ в проекте финансового оздоровления) не смогут выступать приобретателями его акций в рамках новой схемы финансового оздоровления, рассказал «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Банк России в конце июня объявил о планах по созданию специального фонда консолидации банковского сектора, который будет входить в капитал санируемых банков. Оперативное управление санируемым банком может осуществлять специально учрежденная управляющая компания. Восстановление устойчивости банков будет проходить под контролем ЦБ, затем банки в удовлетворительном финансовом состоянии будут продаваться на рынке.
Источник рассказал, что уже подготовлен законопроект, регулирующий работу фонда. Поправки в том числе описывают условия продажи санируемых банков, которые восстановили свою финансовую устойчивость и могут быть выставлены на продажу. В частности, бывшие акционеры банка не смогут вновь войти в капитал оздоровленного банка.
Как сообщил собеседник агентства, цену продажи акций будет определять ЦБ на основе размера капитала банка, рассчитанного в соответствии с нормативным актом Банка России.
Инвестор получит право осуществлять сделку с рассрочкой платежа на длительный срок. Одновременно покупатель должен взять на себя обязательство в будущем оплатить все акции банка, находящиеся в собственности ЦБ.
В ближайшее время Банк России может учредить ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» для проведения санации банков. Согласно проекту документа, в ходе санации Банку России предлагается возможность самостоятельно через создаваемый фонд и управляющую компанию инвестировать в капитал санируемых банков.
Управляющая компания будет вправе осуществлять доверительное управление акциями (долями) кредитных организаций, передаваемыми ей Банком России; паевыми инвестиционными фондами, учредителем доверительного управления которых может быть только Банк России; правами (требованиями) по субординированным кредитам, депозитам, займам, банковским гарантиям.
Фонд консолидации банковского сектора будет формироваться из денежных средств Банка России, эти средства обособлены от остального имущества ЦБ. Фонд формируется из отчислений, проводимых по решению совета директоров ЦБ. Возможный размер фонда в документе не обозначен.
Эффективность использования средств фонда будет проверяться ежегодно главным аудитором Банка России. Доклад об эффективности использования фонда предоставляется Национальному финансовому совету.
Для финансового оздоровления банков ЦБ вправе за счет средств фонда покупать акции (доли) оздоравливаемых кредитных организаций, предоставлять субординированные кредиты (депозиты, облигационные займы), предоставлять кредиты, депозиты, банковские гарантии санируемым банкам и банкам-санаторам, продавать или передавать в доверительное управление акции (доли) санируемых банков.
Управляющая компания будет привлекаться к оценке финансового состояния банков для целей санации, она также будет выступать в качестве временной администрации по управлению санируемыми банками.
Организационная структура, система оплаты труда управляющей компании будет определяться советом директоров Банка России, ее руководитель будет назначаться главой ЦБ, а совет директоров - формироваться решением совета директоров ЦБ. Прибыль управляющей компании за исключением утвержденных сметой расходов направляется в Банк России.
Управляющая компания будет выносить на совет директоров ЦБ вопросы о сделках, связанных с продажей акций (долей) в санируемых банках, о размещении дополнительных акций банков за счет фонда, о привлечении инвесторов путем увеличения уставного капитала, о реорганизации банков, об обмене акций санируемых банков на акции других банков, не контролируемых управляющей компанией.
Сделки по продаже акций (долей), согласно проекту, могут совершаться по цене ниже величины вложений Банка России. Сделки могут совершаться с условием рассрочки платежа на длительный срок и обязательствами приобретателя оплатить акции с полным или частичным обеспечением за счет не принадлежащего санируемому банку имущества.
При подготовке решений о выходе из капитала банков Банк России должен руководствоваться принципом минимизации финансовых потерь, полагают разработчики законопроекта.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.