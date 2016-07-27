Санацию банков будут проводить по новой схеме

Банк России в конце июня объявил о планах по созданию специального фонда консолидации банковского сектора, который будет входить в капитал санируемых банков. Оперативное управление санируемым банком может осуществлять специально учрежденная управляющая компания. Восстановление устойчивости банков будет проходить под контролем ЦБ, затем банки в удовлетворительном финансовом состоянии будут продаваться на рынке.