Службы жизнеобеспечения Приморья приведены в режим повышенной готовности

Сегодня, 27 июля, утром и днем на востоке Приморского края на территориях Находкинского, Партизанского, Дальнегорского городских округов, а также Партизанского, Кавалеровского, Лазовского, Ольгинского, Тернейского муниципальных районов ожидается сильный, местами очень сильный дождь с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее.