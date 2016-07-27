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Службы жизнеобеспечения Приморья приведены в режим повышенной готовности

27 июля 2016, 10:15
Край уже начало заливать

В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморья на территории региона начались сильные дожди. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", все службы жизнеобеспечения края приведены в режим повышенной готовности.

Сегодня, 27 июля, утром и днем на востоке Приморского края на территориях Находкинского, Партизанского, Дальнегорского городских округов, а также Партизанского, Кавалеровского, Лазовского, Ольгинского, Тернейского муниципальных районов ожидается сильный, местами очень сильный дождь с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее.

Специалисты департамента гражданской защиты Приморья рекомендуют на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, а также на отдых, охоту и рыбалку. В случае чрезвычайной ситуации следует сообщать по телефонам: 112 или 101.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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