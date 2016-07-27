Старший Дарькин оставил штурвал Находкинской БАМР

Ключевой актив бизнес-империи Сергея Дарькина уже не продается
Старший брат Сергея ДАРЬКИНА Олег ДАРЬКИН отошел от управления ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Находка), ключевого актива бизнес-империи экс-губернатора Приморья. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», одну из ведущих рыбодобывающих компаний России возглавил Владимир КОВАЛЬСКИЙ, ранее занимавший должность заместителя гендиректора по коммерческим вопросам.
Олег Дарькин возглавил НБАМР в 2011 году, после того как полномочия его предшественника Петра САВЧУКА были досрочно прекращены с 29 августа 2011 года. Контракт со старшим Дарькиным продлевался каждый год. Контракт с его сменщиком также заключен на один год – до 30 июня 2017 года. Досье "Золотого Рога": Дарькин Олег Михайлович родился в 1959 году в Большом Камне в семье военных строителей Михаила и Галины ДАРЬКИНЫХ. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского. В начале 90-х годов вместе с братом основал и возглавлял компанию «Ролиз» («Российский лизинг»), которая занималась торговлей лесом, продуктами питания и одеждой из Китая. Позднее компания занялась строительством судов и рыболовством. В 00-х годах уехал на ПМЖ в Чехию, где прожил более 8 лет. В июне 2009 года был назначен первым вице-президентом ООО «УК БАМР», которая управляла ОАО «НБАМР», с 1 мая 2010 года - первый заместитель гендиректора ОАО «НБАМР». «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. АО «Дальинвестгрупп» (Москва) владеет 80,79% уставного капитала НБАМР. Конечным бенефициаром «Дальинвестгрупп», по сведениям участников рынка, является супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА.
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в управлении компанией открыта новая страница: 82-летний адмирал, бывший командующий Тихоокеанским флотом Геннадий ХВАТОВ сменил в совете директоров бывшего заместителя гендиректора ПАО «НБАМР» по техническим вопросам Андрея БЕЛЕЦКОГО, перешедшего на работу техническим директором в ОАО «Южморрыбфлот». Остальные 6 мест в совете директоров сохранили за собой экс-губернатор, президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин, Олег Дарькин, заместитель гендиректора ПАО «НБАМР» по общим вопросам, бывший вице-губернатор Приморья, ныне гендиректор ООО «Рускор» Андрей НОРИН, помощник гендиректора ПАО «НБАМР» по корпоративным вопросам, гендиректор ЗАО «Дальинвестгрупп» и ООО «Миллота» Савелий ПОНОМАРЕНКО, директор ООО «Акция-ДВ-Находка» Сергей ПЕРЕДРИЙ (еще один бывший вице-губернатор) и директор «Nakhodkaseafoods.r.o.» Валерий МАРЧЕНКО.
Перестановки в руководящем штабе НБАМР уже породили слухи среди конкурентов о возможной продаже компании стороннему инвестору, однако, по данным «Золотого Рога», это далеко не так.
«Сергей Дарькин всегда трепетно относился к НБАМР, и если бы расстался с этой компанией, то только от безысходности. Практика показала, что все проекты, в которые Сергей Михайлович пытается войти в последние годы, даются с большим трудом и не имеют такого размаха, как НБАМР, бизнес которой выстроен до винтика. Кроме того, сейчас на горизонте нет потенциальных претендентов на компанию, так как иностранцев, прежде всего Китай и Южную Корею, в этот бизнес не допустят, а российскому бизнесу сегодня не до рыбной отрасли», - говорит представитель одной из дальневосточных рыбодобывающих компаний.
«Наша стратегия сегодня – создание крупного холдинга, который будет включать в себя предприятия различных отраслей рыбного хозяйства. Поэтому вопрос о продаже нашего актива не стоит. Мы, наоборот, смотрим, какие новые инвестиции в рыбной отрасли мы могли бы сделать. Находкинская база – это публичная компания, она выплачивает в течение последних 12 лет дивиденды. Она прибыльная, и это одно из самых стабильных предприятий, наверное, не только в отрасли, но и в стране», - объяснял год назад Сергей Дарькин.
Плюс в том, что в последнее время на фоне санкций и девальвации рубля находкинская компания бьет все рекорды по чистой прибыли. Так, по итогам I квартала 2016 года компания получила 1,604 млрд рублей чистой прибыли, что в два раза больше, чем годом ранее. Большую часть прибыли (1,2 млрд рублей) компания по традиции направила на выплату промежуточных дивидендов.
В 2016 году акционеры НБАМР планируют получить 2,929 млрд рублей чистой прибыли, что на 27% больше, чем в 2015 году. Перед компанией стоит задача увеличить суммарный объем вылова на 10%, до 153 тыс. 645 тонн. При этом компания планирует изучить и освоить новые рынки сбыта (Куба, Бразилия, Африка, США), а также выпустить новую конкурентоспособную продукции (cурими, филе глубокого обесшкуривания Deep Skin, филе-бабочка из сельди).
На европейском рынке, куда главным образом поставляются рыбные филе и фарш, основными конкурентами НБАМР являются американские компании Trident и American SeaFood. В России – сахалинский «Океанрыбфлот» и камчатский «Акрос». Конкурентами НБАМР на рынке минтая и икры минтая выступают «Океанрыбфлот», Преображенская база тралового флота (ПБТФ), ДМП, «Гидрострой», «Акрос», Рыболовецкий колхоз им. Ленина и др. «Каждая из этих организаций может оказать серьезное влияние на уровень цен», - отмечает НБАМР.
Тихоокеанская сельдь улова НБАМР преимущественно присутствует на рынках азиатской части РФ, что вызвано высокой стоимостью доставки в западную часть РФ. При этом второй год подряд квота на атлантическую сельдь сокращается. Также основные поставки осуществляются в Китай и страны Африки.
Отметим, что Олег Дарькин в настоящее время остается совладельцем ООО «Открытая база бункеровки рыболовного флота», основным учредителем которого выступает собственно ПАО «НБАМР». Также ему принадлежит 10% долей ООО «Рускор» (Южно-Сахалинск) и 12,75% акций АО «Тихоокеанское прибрежное рыболовство и рыбоводство» (г. Долинск Сахалинской области). Оба проекта инициированы Сергеем Дарькиным, который напрямую владеет 45% ООО «Рускор» и 25% акций АО. Другое дело, что эти компании пока и близко не замахиваются на повторение успеха НБАМР.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.