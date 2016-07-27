Старший Дарькин оставил штурвал Находкинской БАМР

Олег Дарькин возглавил НБАМР в 2011 году, после того как полномочия его предшественника Петра САВЧУКА были досрочно прекращены с 29 августа 2011 года. Контракт со старшим Дарькиным продлевался каждый год. Контракт с его сменщиком также заключен на один год – до 30 июня 2017 года. Досье "Золотого Рога": Дарькин Олег Михайлович родился в 1959 году в Большом Камне в семье военных строителей Михаила и Галины ДАРЬКИНЫХ. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского. В начале 90-х годов вместе с братом основал и возглавлял компанию «Ролиз» («Российский лизинг»), которая занималась торговлей лесом, продуктами питания и одеждой из Китая. Позднее компания занялась строительством судов и рыболовством. В 00-х годах уехал на ПМЖ в Чехию, где прожил более 8 лет. В июне 2009 года был назначен первым вице-президентом ООО «УК БАМР», которая управляла ОАО «НБАМР», с 1 мая 2010 года - первый заместитель гендиректора ОАО «НБАМР». «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. АО «Дальинвестгрупп» (Москва) владеет 80,79% уставного капитала НБАМР. Конечным бенефициаром «Дальинвестгрупп», по сведениям участников рынка, является супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА.