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Ставки по вкладам в России упали до двухлетнего минимума

27 июля 2016, 11:00
Во второй декаде июля средний размер максимальной процентной ставки снизился до 8,85 процента
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В России

Во второй декаде июля средний размер максимальной процентной ставки по вкладам в десятке крупнейших российских банков снизился до 8,85 процента. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", об этом говорится на сайте ЦБ. Таким образом, процентная ставка опустилась до минимального значения с середины июня 2014 года, когда доходность по депозитам составляла 8,83 процента. В первой декаде июля 2016 года этот показатель был равен 9,13 процента, следует из материалов Банка России. При расчете показателя средней ставки используются данные Сбербанка, ВТБ 24, Промсвязьбанка, Альфа-банка, Газпромбанка и еще ряда кредитных организаций. В начале июня максимальная процентная ставка по вкладам составила 9,43 процента. Банк России 10 июня принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 10,5 процента. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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