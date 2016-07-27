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ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-100

27 июля 2016, 18:04
Филиал этого банка есть во Владивостоке
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В России

Банк России с 27 июля отозвал лицензию у банка «БФГ-Кредит». Банк входил в 100 крупнейших российских банков по величине активов, но он полностью утратил капитал. Ранее ЦБ вводил в банк временную администрацию. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», банк имеет филиал во Владивостоке.

Как сообщил корреспондент «ЗР», центральный офис банка «БФГ-Кредит» филиала «Приморский» еще работает. Однако деньги вкладчикам не выдает – по сообщению сотрудников банка, вклады можно забрать в Сбербанке.

По информации ЦБ, «БФГ-Кредит» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и «неадекватно оценивал риски», что привело к полной утрате капитала. «Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении Банка России.

«БФГ-Кредит» на 1 июля 2016 года занимал 99-е место в банковской системе России по величине активов. Он участвует в системе страхования вкладов.

В начале апреля Центробанк ввел в «БФГ-Кредит» временную администрацию. Свои действия ЦБ объяснил необходимостью обследования финансового состояния банка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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