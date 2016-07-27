ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-100

По информации ЦБ, «БФГ-Кредит» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и «неадекватно оценивал риски», что привело к полной утрате капитала. «Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении Банка России.