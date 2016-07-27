ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-100

Банк России с 27 июля отозвал лицензию у банка «БФГ-Кредит». Банк входил в 100 крупнейших российских банков по величине активов, но он полностью утратил капитал. Ранее ЦБ вводил в банк временную администрацию. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», банк имеет филиал во Владивостоке.
Как сообщил корреспондент «ЗР», центральный офис банка «БФГ-Кредит» филиала «Приморский» еще работает. Однако деньги вкладчикам не выдает – по сообщению сотрудников банка, вклады можно забрать в Сбербанке.
По информации ЦБ, «БФГ-Кредит» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и «неадекватно оценивал риски», что привело к полной утрате капитала. «Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении Банка России.
«БФГ-Кредит» на 1 июля 2016 года занимал 99-е место в банковской системе России по величине активов. Он участвует в системе страхования вкладов.
В начале апреля Центробанк ввел в «БФГ-Кредит» временную администрацию. Свои действия ЦБ объяснил необходимостью обследования финансового состояния банка.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.