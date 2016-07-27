ВТБ в рамках программы Корпорации МСП заключил кредитных соглашений на 22 млрд рублей

Банк ВТБ сумел за 7 месяцев перевыполнить план по кредитованию малого и среднего бизнеса по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП (Программа 6,5). О планах кредитования банком по этой программе докладывал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин президенту России Владимиру Путину на встрече 15 апреля с.г.
С декабря 2015 года, когда ВТБ выдал первый среди российских банков льготный кредит по данной программе, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России, по настоящий момент заключены кредитные соглашения со 120 компаниями на общую сумму более 22 млрд рублей. Изначально планировалось заключить кредитные соглашения на такую сумму за год. В рамках программы ВТБ поддержал предприятия из различных отраслей в 45 регионах России. На Дальнем Востоке в рамках программы финансирование на общую сумму 410 млн рублей предоставлено рыбодобывающим, мясоперерабатывающим и сельхозпредприятиям, а также проекту строительства инфраструктуры.
Михаил Осеевский, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, прокомментировал: «Текущая экономическая ситуация стала трамплином для развития предприятий реального сектора, что можно проследить на примере динамики кредитования малого и среднего бизнеса. Там мы видим стабильный рост, одной из причин которого стал новый инструмент государственной поддержки – «Программа 6,5». Финансирование по льготной процентной ставке под 10-11% годовых крайне востребовано среди российских предприятий. И если в середине года мы говорили о 20 млрд рублей кредитов для наших клиентов до конца года, то сейчас мы можем ставить перед собой более амбициозные цели, потому что четко видим - спрос есть».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.