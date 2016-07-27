ВТБ в рамках программы Корпорации МСП заключил кредитных соглашений на 22 млрд рублей

Михаил Осеевский, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, прокомментировал: «Текущая экономическая ситуация стала трамплином для развития предприятий реального сектора, что можно проследить на примере динамики кредитования малого и среднего бизнеса. Там мы видим стабильный рост, одной из причин которого стал новый инструмент государственной поддержки – «Программа 6,5». Финансирование по льготной процентной ставке под 10-11% годовых крайне востребовано среди российских предприятий. И если в середине года мы говорили о 20 млрд рублей кредитов для наших клиентов до конца года, то сейчас мы можем ставить перед собой более амбициозные цели, потому что четко видим - спрос есть».