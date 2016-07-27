Юрий Корсаков: Законы пишутся для людей

Несмотря на финансовые трудности, в Приморье сохранены все меры поддержки детей-сирот и семей, которые берут детей под опеку или в приемную семью, отмечает Юрий Корсаков. Так, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 27 детских домах, предусмотрено более 645 миллионов рублей, на социальную поддержку приемных семей и детей, находящихся под опекой, - почти 754 миллиона, что позволит обеспечить 5988 детей и выплатить вознаграждение 825 семьям.