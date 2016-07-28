Кто в квест зашел…

Сделать прибыльным бизнес на поиске выхода из комнаты во Владивостоке, похоже, уже практически невозможно
Пару лет назад до Владивостока докатилось модное развлечение, которое, в свою очередь, столица переняла у заграницы, - квесты в реальности. Головоломки в закрытом пространстве ринулись решать неискушенные приморцы, и квеструмы приносили сверхприбыли. Но жизнь развлечения оказалась недолгой: ажиотаж прошел, и сегодня квесты массово выставляются на продажу. Почему так произошло и что ждет формат escape-room через несколько лет, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал Василий ОЖЕРЕЛЬЕВ, владелец реалити-квеста «ВыХод» во Владивостоке.
- Мое решение открыть квеструм было скорее эмоциональным, чем рациональным, - начал разговор Василий Ожерельев. - Заинтересовали меня квесты в реальности еще в студенчестве - тогда эта интеллектуальная игра набирала обороты в Китае. К 2015 году моя идея дозрела, и я решил ее воплотить. На тот момент в квесты уже вовсю играли в европейской части России, но во Владивостоке это увлечение еще только-только набирало обороты. Купив франшизу новосибирской компании «ВыХод», я вышел на рынок escape-room нашего города одним из первых. - Почему вы выбрали франчайзинг, а не начали строить собственный проект с нуля?
- На мой взгляд, успех квеста в реальности на 50% зависит от качества сценария, на 50% - от грамотной маркетинговой стратегии. Я понимал, что у меня есть фантазия, но ее недостаточно, чтобы придумывать действительно интересные сценарии и маркетинговые ходы. Поэтому я пошел по пути франчайзи, пользуясь продуктами сети, которые доказали свое качество в других городах России. Нам помогли создать сайт, советовали, на что делать акцент при продвижении квеста, какими инструментами пользоваться. Франчайзер достаточно демократичен, и если появлялась необходимость что-то менять, мы всегда находили общий язык. Конечно, выплата роялти - самый грустный момент франчайзинга, но за такой большой объем работы франчайзера мне было не жалко расставаться с деньгами. - Какова стоимость квеструма?
- Цена одной локации может варьироваться от 700 тыс. до 5-6 млн рублей. На стоимость влияют спецэффекты, уникальные дизайны, детали интерьера. Чем качественнее и интереснее квест, тем он дороже. Но появление многомиллионных высококачественных квестов Владивостоку пока не грозит просто потому, что такие локации никогда не окупятся. - Считается, что существующие квеструмы не столько конкурируют, сколько помогают продвигать бизнес друг друга. Это действительно так?
- На начальном этапе формирования рынка конкуренты, действительно, выступают союзниками. Мы совместными усилиями пытались донести до аудитории, что такое квесты в реальности и почему стоит попробовать их пройти. Но такой союз недолговечен: когда совместная задача выполнена и у жителей города формируется стабильный интерес, начинается настоящая борьба за клиента. Ведь далеко не факт, что человеку понравится квест, и он пойдет искать другие комнаты, принося тем самым прибыль всем компаниям. - Пройдя квест, человек туда никогда не возвращается, а ищет выход из комнат других проектов. Сложно ли привлекать новых игроков в квеструмы?
- Самая активная аудитория составляет всего 10-12% населения города. Эти люди постоянно ищут что-то новое и готовы участвовать во всех проектах, которые появляются. Такую аудиторию привлечь легче всего: им достаточно дать информацию, и они сами вас найдут. Эти 10-12% идут сплошным потоком примерно год, и локация переживает расцвет. Расходы в такой период можно отбить за 5-6 месяцев.
Потом наступает спад и появляется необходимость привлекать более инертную аудиторию, «раскачать» которую очень сложно. На это тратится большой объем денег и усилий. Но если эту аудиторию удается привлечь, она становится неиссякаемым источником. Другое дело, что далеко не каждому участнику рынка это удается. В любом случае рано или поздно с этой проблемой сталкивается каждый владелец квеста. И он выбирает, что делать дальше – закрывать локацию или притягивать новых клиентов. - И с какой периодичностью необходимо открывать новые локации?
- Цикл «жизни» одной локации во многом зависит от размеров города. Так, квесты в городах с населением менее 500 тыс. человек испытывают большие трудности с наполняемостью. Привлечь жителей становится очень сложно, поскольку в провинциальных городах не так развит интернет, а до 80% аудитории escape-room привлекаются благодаря этому каналу. Еще один фактор, влияющий на продолжительность жизни локаций, - насыщенность рынка. Например, если наш квест посещало за месяц более 1000 человек, новые квеструмы не набирают и 400 человек. В целом, практика показывает, что одна локация «живет» как минимум год.
На самом деле, квесты ничем не отличаются от тренажерных залов, так как и те, и другие направлены на массового потребителя. Квесты нужно обновлять, адаптировать под аудиторию, подогревать постоянный интерес. Не все к этому готовы, и поэтому так много бизнеса в этой сфере выставлено на продажу. Когда на рынке работает много конкурентов, а клиентов катастрофически не хватает (ведь те 10-12% самой активной аудитории уже переключились на новые увлечения), появляются первые трудности: квесты приносят не прибыль, а убытки. В данный момент происходит перелом на рынке Владивостока. Часть квеструмов однозначно закроется, другие будут продолжать работу. Но можно с уверенностью сказать, что ажиотажа вокруг квестов в реальности уже не будет. - На ваш взгляд, что может удержать квеструм на плаву в период спада интереса?
- Спасает в этой ситуации не только открытие новых локаций, но и целых направлений. Так, не стоит ограничиваться квестами в замкнутых пространствах, можно организовать интеллектуальные игры на открытой местности. Сейчас наступает самый активный сезон: люди хотят как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Корпоративные квесты, выездные, интеллектуальные игры в качестве поздравлений, 3D-квесты и множество других вариантов переформатирования могут дать второе дыхание компании. И в квесты будут продолжать играть, ведь это очень интересная форма досуга - активный интеллектуальный отдых, позволяющий сменить обстановку и получить положительные эмоции. Всего за один час человек может проявить свои лучшие качества: интеллект, логику, внимательность, умение работать в команде и неординарное мышление. - Считается, что квеструмы - достаточно простой бизнес, который по силам и новичку. Вы согласны с этим?
- Это очень интересный бизнес, который принесет предпринимателю множество полезных связей и знакомств. Но новичку связываться с ним я бы не советовал. Если нет опыта работы на массовом рынке, он столкнется с жесточайшей конкуренцией и никогда не окупит своих расходов. На моменте становления рынка отсутствие опыта нивелируется, и сделать квест прибыльным вполне реально, но во Владивостоке это уже невозможно. - Что бы вы посоветовали людям, которые хотят открыть квеструм на неосвоенном рынке?
- Поменьше рассказывать о своем бизнесе. Мои друзья, знакомые, партнеры посещали мои локации, расспрашивали меня об особенностях управления и приходили к выводу, что могут открыть свои квесты. Можно сказать, я собственноручно наплодил конкурентов. Поэтому в следующем бизнесе я такой ошибки не совершу.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.