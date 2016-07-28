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Кто в квест зашел…

28 июля 2016, 10:20
Сделать прибыльным бизнес на поиске выхода из комнаты во Владивостоке, похоже, уже практически невозможно

Сделать прибыльным бизнес на поиске выхода из комнаты во Владивостоке, похоже, уже практически невозможно

Пару лет назад до Владивостока докатилось модное развлечение, которое, в свою очередь, столица переняла у заграницы, - квесты в реальности. Головоломки в закрытом пространстве ринулись решать неискушенные приморцы, и квеструмы приносили сверхприбыли. Но жизнь развлечения оказалась недолгой: ажиотаж прошел, и сегодня квесты массово выставляются на продажу. Почему так произошло и что ждет формат escape-room через несколько лет, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал Василий ОЖЕРЕЛЬЕВ, владелец реалити-квеста «ВыХод» во Владивостоке.

- Мое решение открыть квеструм было скорее эмоциональным, чем рациональным, - начал разговор Василий Ожерельев. - Заинтересовали меня квесты в реальности еще в студенчестве - тогда эта интеллектуальная игра набирала обороты в Китае. К 2015 году моя идея дозрела, и я решил ее воплотить. На тот момент в квесты уже вовсю играли в европейской части России, но во Владивостоке это увлечение еще только-только набирало обороты. Купив франшизу новосибирской компании «ВыХод», я вышел на рынок escape-room нашего города одним из первых. - Почему вы выбрали франчайзинг, а не начали строить собственный проект с нуля?

- На мой взгляд, успех квеста в реальности на 50% зависит от качества сценария, на 50% - от грамотной маркетинговой стратегии. Я понимал, что у меня есть фантазия, но ее недостаточно, чтобы придумывать действительно интересные сценарии и маркетинговые ходы. Поэтому я пошел по пути франчайзи, пользуясь продуктами сети, которые доказали свое качество в других городах России. Нам помогли создать сайт, советовали, на что делать акцент при продвижении квеста, какими инструментами пользоваться. Франчайзер достаточно демократичен, и если появлялась необходимость что-то менять, мы всегда находили общий язык. Конечно, выплата роялти - самый грустный момент франчайзинга, но за такой большой объем работы франчайзера мне было не жалко расставаться с деньгами. - Какова стоимость квеструма?

- Цена одной локации может варьироваться от 700 тыс. до 5-6 млн рублей. На стоимость влияют спецэффекты, уникальные дизайны, детали интерьера. Чем качественнее и интереснее квест, тем он дороже. Но появление многомиллионных высококачественных квестов Владивостоку пока не грозит просто потому, что такие локации никогда не окупятся. - Считается, что существующие квеструмы не столько конкурируют, сколько помогают продвигать бизнес друг друга. Это действительно так?

- На начальном этапе формирования рынка конкуренты, действительно, выступают союзниками. Мы совместными усилиями пытались донести до аудитории, что такое квесты в реальности и почему стоит попробовать их пройти. Но такой союз недолговечен: когда совместная задача выполнена и у жителей города формируется стабильный интерес, начинается настоящая борьба за клиента. Ведь далеко не факт, что человеку понравится квест, и он пойдет искать другие комнаты, принося тем самым прибыль всем компаниям. - Пройдя квест, человек туда никогда не возвращается, а ищет выход из комнат других проектов. Сложно ли привлекать новых игроков в квеструмы?

- Самая активная аудитория составляет всего 10-12% населения города. Эти люди постоянно ищут что-то новое и готовы участвовать во всех проектах, которые появляются. Такую аудиторию привлечь легче всего: им достаточно дать информацию, и они сами вас найдут. Эти 10-12% идут сплошным потоком примерно год, и локация переживает расцвет. Расходы в такой период можно отбить за 5-6 месяцев.

Потом наступает спад и появляется необходимость привлекать более инертную аудиторию, «раскачать» которую очень сложно. На это тратится большой объем денег и усилий. Но если эту аудиторию удается привлечь, она становится неиссякаемым источником. Другое дело, что далеко не каждому участнику рынка это удается. В любом случае рано или поздно с этой проблемой сталкивается каждый владелец квеста. И он выбирает, что делать дальше – закрывать локацию или притягивать новых клиентов. - И с какой периодичностью необходимо открывать новые локации?

- Цикл «жизни» одной локации во многом зависит от размеров города. Так, квесты в городах с населением менее 500 тыс. человек испытывают большие трудности с наполняемостью. Привлечь жителей становится очень сложно, поскольку в провинциальных городах не так развит интернет, а до 80% аудитории escape-room привлекаются благодаря этому каналу. Еще один фактор, влияющий на продолжительность жизни локаций, - насыщенность рынка. Например, если наш квест посещало за месяц более 1000 человек, новые квеструмы не набирают и 400 человек. В целом, практика показывает, что одна локация «живет» как минимум год.

На самом деле, квесты ничем не отличаются от тренажерных залов, так как и те, и другие направлены на массового потребителя. Квесты нужно обновлять, адаптировать под аудиторию, подогревать постоянный интерес. Не все к этому готовы, и поэтому так много бизнеса в этой сфере выставлено на продажу. Когда на рынке работает много конкурентов, а клиентов катастрофически не хватает (ведь те 10-12% самой активной аудитории уже переключились на новые увлечения), появляются первые трудности: квесты приносят не прибыль, а убытки. В данный момент происходит перелом на рынке Владивостока. Часть квеструмов однозначно закроется, другие будут продолжать работу. Но можно с уверенностью сказать, что ажиотажа вокруг квестов в реальности уже не будет. - На ваш взгляд, что может удержать квеструм на плаву в период спада интереса?

- Спасает в этой ситуации не только открытие новых локаций, но и целых направлений. Так, не стоит ограничиваться квестами в замкнутых пространствах, можно организовать интеллектуальные игры на открытой местности. Сейчас наступает самый активный сезон: люди хотят как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Корпоративные квесты, выездные, интеллектуальные игры в качестве поздравлений, 3D-квесты и множество других вариантов переформатирования могут дать второе дыхание компании. И в квесты будут продолжать играть, ведь это очень интересная форма досуга - активный интеллектуальный отдых, позволяющий сменить обстановку и получить положительные эмоции. Всего за один час человек может проявить свои лучшие качества: интеллект, логику, внимательность, умение работать в команде и неординарное мышление. - Считается, что квеструмы - достаточно простой бизнес, который по силам и новичку. Вы согласны с этим?

- Это очень интересный бизнес, который принесет предпринимателю множество полезных связей и знакомств. Но новичку связываться с ним я бы не советовал. Если нет опыта работы на массовом рынке, он столкнется с жесточайшей конкуренцией и никогда не окупит своих расходов. На моменте становления рынка отсутствие опыта нивелируется, и сделать квест прибыльным вполне реально, но во Владивостоке это уже невозможно. - Что бы вы посоветовали людям, которые хотят открыть квеструм на неосвоенном рынке?

- Поменьше рассказывать о своем бизнесе. Мои друзья, знакомые, партнеры посещали мои локации, расспрашивали меня об особенностях управления и приходили к выводу, что могут открыть свои квесты. Можно сказать, я собственноручно наплодил конкурентов. Поэтому в следующем бизнесе я такой ошибки не совершу.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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