Кто в квест зашел…

На самом деле, квесты ничем не отличаются от тренажерных залов, так как и те, и другие направлены на массового потребителя. Квесты нужно обновлять, адаптировать под аудиторию, подогревать постоянный интерес. Не все к этому готовы, и поэтому так много бизнеса в этой сфере выставлено на продажу. Когда на рынке работает много конкурентов, а клиентов катастрофически не хватает (ведь те 10-12% самой активной аудитории уже переключились на новые увлечения), появляются первые трудности: квесты приносят не прибыль, а убытки. В данный момент происходит перелом на рынке Владивостока. Часть квеструмов однозначно закроется, другие будут продолжать работу. Но можно с уверенностью сказать, что ажиотажа вокруг квестов в реальности уже не будет. - На ваш взгляд, что может удержать квеструм на плаву в период спада интереса?