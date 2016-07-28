"Луч-Энергия" проиграл второй раз подряд

Подопечные Сергея Передни вновь не смогли оправиться после быстро пропущенного гола
Первенство ФНЛ. 27 июля. Саратов, стадион "Локомотив", 3 150 зрителей. «Сокол» (Саратов) - «Луч-Энергия» (Владивосток) - 1:0 (1:0).
«Сокол»: Федоров, Ходырев, Магадиев, Васянович (Семенов, 87), Климов, Романенко, Паштов, Дудолев (Перченок, 67), Мануковский (Плэтикэ, 73), Домшинский (Хрущев, 59), Галыш.
«Луч-Энергия»: Котляров, Кашкавал, Попов, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Носов (Михалев, 57), Машнев, Килин, Ребко, Нивалду (Гордиенко, 74).
Гол: Мануковский (3).
«Луч-Энергия» второй матч подряд пропускает в стартовом отрезке, после чего следуют судорожные попытки отыграться, а забивного нападающего у приморцев сегодня попросту нет. Стоит отметить, что результативный удар Александра МАНУКОВСКОГО удался на заглядение. Полузащитник хозяев подкараулив мяч, отскочивший после выброса из аута, из-за штрафной с лета пробил под перекладину. Шансов у КОТЛЯРОВА спасти команду было ноль.
Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Саша Мануковский очень хороший забил гол. Красивый. Мы старались, было много подходов. Были моменты, но если не забиваешь, то и результат соответственный на табло. Ребята сегодня старались, что могли – показали. По движению - не проиграли. Но, к сожалению, поражение. Есть определенные игроки, которые выпали из игры. Это те, на ком большая нагрузка. Но в целом была равная борьба.
Вадим ХАФИЗОВ, главный тренер ФК «Сокол»:
- Мы изучали соперника, который после домашнего поражения наверняка настраивался на пополнение очкового багажа. Поэтому мы думали, что будет тяжело, но не представляли, что настолько.
«СКА-Хабаровск» под руководством бывшего главного тренера «Луча» Александра ГРИГОРЯНА вновь не смог оправдать выданные ему авансы, завершив матч в Новосибирске против местного «Сибири» нулевой ничьей.
Остальные матчи тура: «Динамо» - «Балтика» 2:1, «Тюмень» - «Волгарь» - 1:0, «Мордовия» - «Тамбов» 0:0, «Шинник» - «Спартак» (Нальчик) 0:0, «Факел» - «Спартак-2» 1:1, «Кубань» - «Тосно» 1:1, «Енисей» - «Зенит-2» 0:3, «Нефтехимик» - «Химки» - 1:0.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия"