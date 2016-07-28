"Луч-Энергия" проиграл второй раз подряд

- Саша Мануковский очень хороший забил гол. Красивый. Мы старались, было много подходов. Были моменты, но если не забиваешь, то и результат соответственный на табло. Ребята сегодня старались, что могли – показали. По движению - не проиграли. Но, к сожалению, поражение. Есть определенные игроки, которые выпали из игры. Это те, на ком большая нагрузка. Но в целом была равная борьба.