zr.media
ГлавноеВсе новости

"Луч-Энергия" проиграл второй раз подряд

28 июля 2016, 08:18
Подопечные Сергея Передни вновь не смогли оправиться после быстро пропущенного гола

Подопечные Сергея Передни вновь не смогли оправиться после быстро пропущенного гола

Первенство ФНЛ. 27 июля. Саратов, стадион "Локомотив", 3 150 зрителей. «Сокол» (Саратов) - «Луч-Энергия» (Владивосток) - 1:0 (1:0).

«Сокол»: Федоров, Ходырев, Магадиев, Васянович (Семенов, 87), Климов, Романенко, Паштов, Дудолев (Перченок, 67), Мануковский (Плэтикэ, 73), Домшинский (Хрущев, 59), Галыш.

«Луч-Энергия»: Котляров, Кашкавал, Попов, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Носов (Михалев, 57), Машнев, Килин, Ребко, Нивалду (Гордиенко, 74).

Гол: Мануковский (3).

«Луч-Энергия» второй матч подряд пропускает в стартовом отрезке, после чего следуют судорожные попытки отыграться, а забивного нападающего у приморцев сегодня попросту нет. Стоит отметить, что результативный удар Александра МАНУКОВСКОГО удался на заглядение. Полузащитник хозяев подкараулив мяч, отскочивший после выброса из аута, из-за штрафной с лета пробил под перекладину. Шансов у КОТЛЯРОВА спасти команду было ноль.

Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Саша Мануковский очень хороший забил гол. Красивый. Мы старались, было много подходов. Были моменты, но если не забиваешь, то и результат соответственный на табло. Ребята сегодня старались, что могли – показали. По движению - не проиграли. Но, к сожалению, поражение. Есть определенные игроки, которые выпали из игры. Это те, на ком большая нагрузка. Но в целом была равная борьба.

Вадим ХАФИЗОВ, главный тренер ФК «Сокол»:

- Мы изучали соперника, который после домашнего поражения наверняка настраивался на пополнение очкового багажа. Поэтому мы думали, что будет тяжело, но не представляли, что настолько.

«СКА-Хабаровск» под руководством бывшего главного тренера «Луча» Александра ГРИГОРЯНА вновь не смог оправдать выданные ему авансы, завершив матч в Новосибирске против местного «Сибири» нулевой ничьей.

Остальные матчи тура: «Динамо» - «Балтика» 2:1, «Тюмень» - «Волгарь» - 1:0, «Мордовия» - «Тамбов» 0:0, «Шинник» - «Спартак» (Нальчик) 0:0, «Факел» - «Спартак-2» 1:1, «Кубань» - «Тосно» 1:1, «Енисей» - «Зенит-2» 0:3, «Нефтехимик» - «Химки» - 1:0.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"

#Новости#Чемпионат мира по футболу 2018#Кубок России по мини-футболу#Футбол#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56